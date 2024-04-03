Эксперт исключил опасность землетрясения на Тайване для России

Землетрясение на Тайване произошло далеко от российских территорий, опасности для России оно не представляет, 3 апреля в комментарии «Известиям» сообщил главный научный сотрудник Института теории, прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук (РАН) Владимир Кособоков.

Он обратил внимание, что после первых подземных толчков произошло несколько афтершоков.

Будем надеяться, что ничего более сильного там не произойдет. Вот что касается цунами: оно наблюдалось непосредственно на самом острове, где-то высотой до 3 м уже удаление, значит, в Японии это наблюдалось уже буквально несколько сантиметров», — отметил специалист.

Говорить об опасность для российского побережья не приходится, заключил он.

Серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5 произошла ранее в среду. Вскоре после подземных толчков для японских островов префектуры Окинава была объявлена угроза цунами.

Позже эксперты установили, что землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало самым мощным на острове за последние 25 лет — магнитуда подземных толчков, по данным японского метеорологического агентства, местами достигала 7,7.

Более 700 жителей получили ранения различной степени тяжести, число погибших увеличилось до семи.

По оценкам руководителя Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяны Ивельской, угрозы цунами у берегов Дальневосточного федерального округа из-за серии землетрясений у берегов Тайваня нет.