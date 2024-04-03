В результате землетрясения на Тайване пострадали более 700 человек
Более 700 жителей получили ранения различной степени тяжести в результате землетрясения в уезде Хуалянь на Тайване. Об этом 3 апреля сообщает газета The Hindustan Times.
«Правительство Тайваня заявило, что 711 человек получили ранения, еще 77 человек оказались в ловушках в поврежденных зданиях», — отмечает СМИ.
Ранее в этот день произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. Вскоре после подземных толчков для японских островов префектуры Окинава была объявлена угроза цунами. Специалисты японского национального метеорологического управления сообщили, что высота приливной волны может достигнуть трех метров. Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения.
Позже эксперты установили, что землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало самым мощным на острове за последние 25 лет — магнитуда подземных толчков, по данным японского метеорологического агентства, местами достигала 7,7.
Согласно опубликованным данным, известно о четырех погибших. Без света остаются 87 тыс. домохозяйств.
По оценкам руководителя Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяны Ивельской, угрозы цунами у берегов Дальневосточного федерального округа из-за серии землетрясений у берегов Тайваня нет. Однако ученые продолжат мониторинг ситуации в регионе.