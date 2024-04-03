СМИ сообщили о согласии 28 из 32 стран НАТО на назначение Рютте главой альянса
Кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО поддержали 28 из 32 стран альянса. Об этом 2 апреля сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники.
По их данным, очередные три страны поддержали назначение Рютте за последние 10 дней.
Тем не менее назначение станет возможным лишь при единогласном одобрении со стороны всех 32 государств блока, а значит, Рютте потребуется заручиться поддержкой четырех оставшихся членов НАТО.
Источники издания утверждают, что речь идет о Румынии, Турции, Венгрии и Словакии, с властями которых нидерландский премьер сейчас обсуждает свою возможную роль в руководстве альянса.
Срок полномочий нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга, который с 2014 года руководит военно-политическим блоком, заканчивается в октябре.
До этого, 31 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Рютте выдвинул ряд условий Анкары для его назначения. По мнению турецкого лидера, новый генсек должен служить безопасности и интересам членов НАТО в борьбе с терроризмом и иным вызовами, а также укреплять единство альянса и фокусироваться на основной роли организации.
Газета Financial Times в начале марта называла Рютте компромиссным кандидатом на должность генсека, который может сплотить разрозненную коалицию. Отмечалось, что его поддерживает большинство лидеров стран НАТО.