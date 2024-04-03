Автоэксперт посоветовал китайские кроссоверы с передним приводом

При выборе автомобиля, если его эксплуатация планируется не в экстремальных дорожных условиях, стоит рассмотреть кроссовер с передним приводом. Хорошие модели есть в линейках Chery, Jetour, Geely и других марок, рассказал директор розничных продаж дилерского холдинга «Авилон» Илья Петров, сообщает 3 апреля «Российская газета».

За счет повышенного клиренса моноприводные кроссоверы способны проехать по заснеженной дороге и преодолеть незначительные сугробы. Другими плюсами являются меньший расход топлива и более бюджетное обслуживание по сравнению полноприводными моделями, рассказал автоэксперт.

«Так, например, если говорить о бренде Chery, то покупатель может остановить свой выбор на Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro. Это комфортные, надежные модели, обеспечивающие хорошее сцепление с дорогой, отличной амортизацией, устойчивостью в поворотах», — сказал он.

Среди моделей Jetour можно рассмотреть кроссоверы Dashing, X70 и X90. В линейке Geely Петров выделил Coolray и новый Atlas, среди кроссоверов Changan специалист посоветовал CS55 Plus и Uni-T, а также отметил «Москвич 3».

Ранее, 3 апреля, стало известно, что в марте 2024 года в России было продано 146,5 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат является максимальным ежемесячным, начиная с мая 2021 года продажи легковых машин вернулись на докризисный уровень.

Также в этот день сообщалось, что доля продаж китайских автобрендов в 2023 году в России превысила 50%. Жители крупнейших мегаполисов всё активнее пересаживаются на китайские электромобили и гибриды.