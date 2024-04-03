Вооруженные силы Украины (ВСУ) и НАТО не способны изменить ситуацию на поле боя, из-за бессилия противник всё чаще использует террористические методы. Об этом 3 апреля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«В условиях, когда на поле боя ВСУ и НАТО сделать уже ничего не могут, противник от бессилия всё чаще прибегает к террористическим методам», — заявил Патрушев в ходе выступления на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС в Астане.

Патрушев также указал на внешние попытки навязать мнение, что теракт в «Крокусе» совершил не Киев, а сторонники радикальной исламской идеологии.

На этом фоне важно оперативно установить заказчика и спонсора преступления, поскольку следы ведут к украинским спецслужбам, подчеркнул секретарь Совбеза.

Он назвал хорошо известным фактом то, что киевский режим не самостоятелен и полностью контролируется США. Также Патрушев отметил, что ИГИЛ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещенная в РФ), «Аль-Каиду» (запрещенная в РФ террористическая организация) и другие террористические организации создал Вашингтон.

Ранее в этот день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кампания Запада по прикрытию Украины никак не повлияет на объективность расследования теракта в «Крокусе». Накануне президент РФ Владимир Путин также отметил, что расследование должно установить всю цепочку событий и бенефициаров трагедии.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 144 человека. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). После совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, имея контакты на украинской стороне. По делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.