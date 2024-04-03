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Матвиенко заявила о невозможности «прикрыть Украину» после теракта в «Крокусе»

Матвиенко: Запад не повлияет на объективность расследования теракта в «Крокусе»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Все виновные в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» понесут самое суровое и заслуженное наказание, поэтому развязанная Западом кампания «по прикрытию Украины» никак не повлияет на объективность расследования преступления. Об этом 3 апреля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, начав пленарное заседание с минуты молчания в память о погибших в результате теракта.

Она отметила, что сразу же после трагедии в Подмосковье западные страны стали активно отрицать причастность Украины к теракту.

«Окончательные выводы делать пока рано, но о многом говорит тот факт, что США и другие страны Запада в первые минуты трагедии, когда еще буквально, что называется, не смолкли выстрелы, на полную мощность включили свой пропагандистский аппарат и начали активно выгораживать Украину. На воре, что называется, и шапка горит», — отметила спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что в РФ прекрасно понимают причины «такой спешки, такой горячки».

«Хочу уверить всех, что эта кампания по прикрытию Украины никак не повлияет на объективность расследования. Вся правда будет установлена и обнародована», — указала она.

«Не знаю, сколько понадобится сил, чтобы это пережить…»
На девятый день после теракта в «Крокус Сити Холле» отслужили панихиду по жертвам трагедии

Ранее, 1 апреля, Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Государственному департаменту и спецслужбам США поставили задачу снять с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения подозрения к причастности к теракту в «Крокусе». Также в СВР обратили внимание, что администрация президента США Джо Байдена стала более активно действовать, пытаясь сформировать ложную картину теракта в «Крокусе», стараясь выгораживать тех, кто действительно причастен к трагедии.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что РФ собирается обратиться в международные судебные инстанции по поводу причастности Украины к терактам в РФ.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека. Число пострадавших выросло до 551. 3 апреля уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что в результате теракта погибло шестеро детей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Были арестованы десять человек. Расследование по делу о террористическом акте в «Крокусе» продолжается.

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