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В России произошло 193 ДТП за прошедшие сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На российских дорогах за прошедшие сутки произошло 193 ДТП, в которых 22 человека погибли и еще 227 получили ранения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 36 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, травмированы были 38 детей. Об этом в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям» 3 апреля.

В Иркутской области водитель иномарки наехал на двух мальчиков семи и 11 лет, которые без сопровождения взрослых переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате семилетний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия, другой ребенок госпитализирован с травмами.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что весной дети больше времени проводят на улице, нередко находятся без присмотра взрослых и, как следствие, чаще попадают в дорожные аварии. В ведомстве призвали родителей быть внимательнее к детям и стараться обеспечить для них максимальную безопасность на дороге. Следует не отпускать детей на улицу без присмотра, регулярно рассказывать им о ПДД, опасности игр вблизи проезжей части и соблюдении правил безопасного поведения, особенно при переходе через дорогу.

«Водителям при передвижении в населенном пункте или вблизи пешеходных переходов необходимо быть предельно внимательными и максимально снижать скорость, чтобы успеть вовремя отреагировать на возможное резкое изменение дорожной обстановки: поведение детей-пешеходов зачастую непредсказуемо. Помните, что жизнь и здоровье детей целиком зависят от каждого из вас», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

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Накануне президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников Госавтоинспекции активнее повышать безопасность на дорогах и внедрять передовые технологии безопасности. Как отметил президент, по итогам прошлого года на российских дорогах число ДТП выросло на 4,5%, число погибших увеличилось и составило 14,5 тыс., еще 166,5 тыс. были ранены.

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