Малкина признали первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 3 апреля говорится в публикации на официальном сайте лиги.
В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» форвард забросил шайбу и отдал два результативных паса, а его команда одержала гостевую победу со счетом 6:3. Всего на счету россиянина в 75 матчах сезона — 59 баллов (23 гола и 36 передач) при показателе полезности +3. Второй звездой дня стал канадский нападающий «Вегаса» Джонатан Марчессо, набравший три балла в игре с «Ванкувером», третьей – шведский вратарь «Бостона» Линус Ульмарк, который отразил 31 бросок, сыграл на «ноль» и сделал голевой пас в матче с «Нэшвиллом».
«Питтсбург» с 79 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, добавила «Газета.Ru».
2 апреля российский вратарь Иван Федотов дебютировал за «Филадельфию». Он вышел на замену в игре с «Нью-Йорк Айлендерс», отразив 19 бросков из 21. Его команда уступила в овертайме 4:3. После матча главный тренер команды Джон Торторелла похвалил вратаря, отметив, что тот был единственным, кто по-настоящему играл в команде во втором периоде.