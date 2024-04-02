Вратарь Федотов провел первый матч за клуб НХЛ «Филадельфия»

Экс-голкипер ЦСКА Иван Федотов дебютировал в составе команды «Филадельфия Флайерз», которая проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом стало известно 2 апреля.

Игра проходила в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго Центр» и завершилась победой «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме со счетом 4:3.

Российский вратарь появился на льду с начала второго отрезка игры, заменив Самуэля Эрссона. Федотов отразил 19 бросков из 21.

Бывший вратарь клубов КХЛ «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Трактор» и ЦСКА Иван Федотов стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» 29 марта. Контракт россиянина с командой рассчитан до конца сезона. Ранее, 28 марта, ЦСКА расторг с Федотовым контракт, однако оставил за собой спортивные права на игрока.

В сезоне Континентальной хоккейной лиги – 2023/24 голкипер провел за ЦСКА 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам (91,4%). В составе армейского клуба он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22, был признан лучшим вратарем сезона, а также стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине, защищая ворота сборной России.

После сезона-2021/22 вратарь уже подписывал контракт с «летчиками», однако летом его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от воинской службы. После этого игрок год отслужил в Вооруженных силах. После его возвращения разгорелся спор о том, действителен ли его контракт с «Филадельфией». Вратарь подписал соглашение с ЦСКА, тем самым нарушив, по мнению Международной федерации хоккея, контракт с «летчиками». КХЛ и ЦСКА настаивали, что его контракт с американским клубом утратил силу. В итоге армейцам на сезон запретили трансферы, а Федотова дисквалифицировали на четыре месяца. Однако КХЛ допустила его до игр.