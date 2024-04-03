Самозанятые и ИП могут увеличить себе пенсию добровольными взносами в Соцфонд
Самозанятые и ИП могут увеличить себе пенсию добровольными взносами в Соцфонд, рассказали в Госдуме. Минимальная сумма для учета за весь 2024 год составляет 50,7 тыс. рублей, сообщает телеканал «Известия». Максимальный размер взносов — 406,3 тыс. рублей. Россиянам будут начислять индивидуальный пенсионный коэффициент. Если ИП или самозанятый отложит выход на пенсию, ему увеличат выплаты.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.