Реклама
Прямой эфир
Политика
МИД РФ сообщил о воюющих на стороне Киева шведских наемниках
Общество
Двух сотрудников Ростехнадзора арестовали по делу об обрушении на руднике «Пионер»
Политика
МВД объяснило правила пребывания в РФ получивших ВНЖ мигрантов
Мир
Трамп назвал Байдена виновным в «кровавой бане» на границе США
Мир
Угрозу цунами объявили в Японии из-за серии землетрясений у Тайваня
Мир
На Тайване один человек погиб и не менее 50 пострадали после землетрясений
Армия
Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил важный для ВСУ мост на донецком направлении
Мир
Reuters узнало о переносе США на год создания новейшей атомной подлодки
Армия
Минобороны РФ заявило о наборе 16 тыс. контрактников за 10 дней для участия в СВО
Мир
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за последние 25 лет
Армия
В России наладили серийное производство нового средства борьбы с дронами
Мир
В Стамбуле вооруженные люди напали на отель
Мир
В результате землетрясения на Тайване пострадали более 700 человек
Общество
Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал арест
Мир
Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения
Общество
Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» назвала случившееся страшным горем

Собянин объявил о старте конкурса «Лидеры цифровой трансформации»

0
Фото: mos.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве открылся прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это «самый масштабный в стране международный хакатон, в ходе которого разрабатываются новые продукты и сервисы по запросу города и бизнеса».

В этом году участникам состязания предложат решить 25 задач, подготовленных городом, бизнесом, а также властями двух российских регионов — администрацией Волгоградской области и правительством Камчатского края.

Победителям достанется приз в размере 1 млн рублей. Кроме того, они смогут внедрить собственные разработки. Командам, получившим «серебро» и «бронзу», достанется по 600 и 400 тыс. рублей, соответственно. Общий призовой фонд конкурса составляет 50 млн рублей.

Финальный этап хакатона состоится в рамках молодежного технологического фестиваля «Лидеры цифровой трансформации» в конце июня. Заявки на конкурс от ИТ-специалистов в возрасте от 18 лет принимаются до 5 июня на сайте проекта Агентства инноваций Москвы.

Как напомнил Сергей Собянин, хакатон проводится с 2019 года. «За 5 лет в нем приняло участие больше 30 тыс. человек, — написал мэр. — Конкурсанты разработали свыше 1,7 тыс. решений и создали больше 60 стартапов».

В Москве для начинающих разработчиков доступны три масштабных проекта – фестиваль «Лидеры цифровой трансформации», конкурс инновационных идей «Новатор Москвы», а также программа по развитию технологических стартапов «Академия инноваторов». Всего в 2023 году в программах развития молодежного технологического предпринимательства в столице приняли участие более 17 тыс. человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024