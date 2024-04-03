В Стамбуле вооруженные люди напали на отель

В стамбульском районе Кючюкчекмедже неизвестные совершили вооруженное нападение на отель, о чем в среду, 3 апреля, сообщила газета Türkiye.

Неизвестные использовали длинноствольные ружья, чтобы около 00:30 по местному времени подойти к четырехэтажному зданию отеля и открыть огонь. Несколько пуль попало в проезжающий мимо автобус. Нападавшим удалось скрыться. Об их целях и мотивах не известно.

Несмотря на попадание пуль в здание отеля, никто не пострадал. Приехавшая на вызов полиция сразу же повысила уровень безопасности в районе инцидента и объявила в розыск подозреваемых.

28 января в Стамбуле произошло нападение на церковь Святой Марии. Неизвестные в масках открыли стрельбу по прихожанам во время молитвы. В результате погиб гражданин Турции, несколько человек пострадали. Запрещенная в РФ террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за нападение.

В тот же день в Турции заявили о задержании одного из нападавших. На следующий день сообщалось, что число задержанных после стрельбы в католической церкви в Стамбуле достигло 51 человека.