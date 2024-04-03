Реклама
Прямой эфир
Политика
МИД РФ сообщил о воюющих на стороне Киева шведских наемниках
Общество
Двух сотрудников Ростехнадзора арестовали по делу об обрушении на руднике «Пионер»
Политика
МВД объяснило правила пребывания в РФ получивших ВНЖ мигрантов
Мир
Трамп назвал Байдена виновным в «кровавой бане» на границе США
Мир
Угрозу цунами объявили в Японии из-за серии землетрясений у Тайваня
Мир
На Тайване один человек погиб и не менее 50 пострадали после землетрясений
Армия
Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил важный для ВСУ мост на донецком направлении
Мир
Reuters узнало о переносе США на год создания новейшей атомной подлодки
Армия
Минобороны РФ заявило о наборе 16 тыс. контрактников за 10 дней для участия в СВО
Мир
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за последние 25 лет
Армия
В России наладили серийное производство нового средства борьбы с дронами
Мир
В Стамбуле вооруженные люди напали на отель
Мир
В результате землетрясения на Тайване пострадали более 700 человек
Общество
Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал арест
Мир
Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения
Общество
Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» назвала случившееся страшным горем

В Стамбуле вооруженные люди напали на отель

Türkiye: вооружённое нападение на отель произошло в Стамбуле
0
Фото: NTV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В стамбульском районе Кючюкчекмедже неизвестные совершили вооруженное нападение на отель, о чем в среду, 3 апреля, сообщила газета Türkiye.

Неизвестные использовали длинноствольные ружья, чтобы около 00:30 по местному времени подойти к четырехэтажному зданию отеля и открыть огонь. Несколько пуль попало в проезжающий мимо автобус. Нападавшим удалось скрыться. Об их целях и мотивах не известно.

Несмотря на попадание пуль в здание отеля, никто не пострадал. Приехавшая на вызов полиция сразу же повысила уровень безопасности в районе инцидента и объявила в розыск подозреваемых.

Трагический мотив: кто стоит за убийством двух россиянок в Турции
Родственники погибшей Ирины Двизовой и ее дочери указывают на ее мужа-литовца, разыскиваемого в России и Монако

28 января в Стамбуле произошло нападение на церковь Святой Марии. Неизвестные в масках открыли стрельбу по прихожанам во время молитвы. В результате погиб гражданин Турции, несколько человек пострадали. Запрещенная в РФ террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за нападение.

В тот же день в Турции заявили о задержании одного из нападавших. На следующий день сообщалось, что число задержанных после стрельбы в католической церкви в Стамбуле достигло 51 человека.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024