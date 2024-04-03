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На Тайване один человек погиб и не менее 50 пострадали после землетрясений

На Тайване сообщили о первом погибшем в результате землетрясений
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Фото: TVBS
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После серии мощных землетрясений у берегов Тайваня один человек погиб и не менее 50 пострадали. Об этом в среду, 3 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу Тайваня.

Землетрясение уже называют «сильнейшим за 25 лет», уточняет агентство.

В пожарной службе государства сообщили, что единственного погибшего раздавило падающими камнями в округе Хуалянь, где находился эпицентр подземных толчков. Всего, по данным Reuters, на острове обрушилось около 26 зданий. Ведутся спасательные работы для эвакуации примерно 20 человек, которые оказались заблокированы под обломками.

Как сообщили «Известиям» в Московско-тайбэйской комиссии (МТК), информации о россиянах среди пострадавших не поступало.

«Пострадавших среди российских граждан пока не зафиксировано. Собираем информацию. Пока что те, кто отозвались, говорят, что всё в порядке», — рассказали в комиссии.

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Ранее в этот день произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. Вскоре после подземных толчков для японских островов префектуры Окинава была объявлена угроза цунами. Специалисты японского национального метеорологического управления сообщили, что высота приливной волны может достигнуть трех метров. Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения.

Об угрозе со стороны стихии также сообщали в этот день на Филиппинах. В радиоинтервью директор Phivolcs Тересито Баколкол сообщил, что в прибрежных районах провинций Батанес, Кагаян, Илокос-Норте и Исабела могут наблюдаться цунами высотой от 1 до 3 метров.

По оценкам руководителя Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяны Ивельской, угрозы цунами у берегов Дальневосточного федерального округа из-за серии землетрясений у берегов Тайваня нет. Однако ученые продолжат мониторинг ситуации в регионе.

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