Крупнейший энергохолдинг Украины сообщил о потере 80% мощностей

Энергохолдинг ДТЭК, который считается крупнейшим на Украине, лишился 80% мощностей. Об этом сказано в Telegram-канале холдинга во вторник, 2 апреля.

«80% генерирующих мощностей компании потеряно. Пять из шести наших ТЭС (тепловых электростанций. — Ред.) серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — сказано в публикации.

Как сообщили в пресс-службе компании, к такому результату привели удары России 22 и 29 марта.

22 марта Минобороны РФ сообщило о том, что Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу (ВПК), железнодорожным узлам Украины, а также арсеналам и местам дислокации формирований украинских войск и иностранных наемников. В результате удара было дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

В ночь на 21 марта Воздушно-космические силы (ВКС) РФ также нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе ракетами «Кинжал», по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников. В Минобороны России отметили, что цели удара были достигнуты, а все объекты поражены.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.