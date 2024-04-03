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Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах на Украине

Порошенко заявил, что хочет участвовать в президентских выборах на Украине
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Фото: Global Look Press/Andrew Vaughan
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Пятый президент Украины Петр Порошенко планирует принять участие в следующих выборах в стране. Об этом он заявил 2 апреля в эфире англоязычной версии катарского телеканала Al Jazeera.

«Для проведения выборов Киев должен добиться успеха в боевых действиях. Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — сказал он.

По словам Порошенко, который руководил Украиной с 2014 по 2019 год, в случае вступления Украины в Евросоюз он намеревается баллотироваться и в Европарламент.

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31 марта на Украине должны были пройти президентские выборы. Однако в ноябре 2023 года нынешний президент Владимир Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов будет не ко времени, а лишь приведет к разобщению в стране.

Комментируя отмену президентских выборов на Украине, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что забегать вперед в ситуации со скорым истечением срока украинского лидера Владимира Зеленского пока не нужно. Песков призвал не спешить, а дождаться, когда 20 мая истекут полномочия действующего главы Украины.

До этого, 22 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что единоличное решение Зеленского не проводить президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

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