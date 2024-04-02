Казахстанский Halyk Bank остановил обслуживание карт платежной системы «Мир»

Казахстанский Halyk Bank Bank (Народный банк) остановил обслуживание карт «Мир» с конца февраля. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудника call-центра финансовой организации.

«Последнее изменение было 27 февраля, карты «Мир» больше не обслуживаются», — цитирует агентство собеседника.

По словам представителя банка, ограничения коснутся как банкоматов, так и POS-терминалов. Причины указанных мер не приводятся.

Halyk Bank — один из крупнейших банков Казахстана по размеру капитала.

Ранее во вторник стало известно, что Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы «Элкарт» в Киргизии о прекращении работы с платежной системой «Мир». В НСПК отметили, что иностранные банки и платежные системы самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре, в том числе с учетом оценки риска вторичных санкций.

Как сообщили в «Элкарт», такое решение принято с целью минимизации риска вторичных санкций. Отмечалось, что прекращение обслуживания будет взаимным: карты, выданные киргизской платежной системой, перестанут действовать в системе «Мир».

23 февраля стало известно, что НСПК попала в пакет антироссийских санкций США. В Национальной системе платежных карт тогда уточнили, что на территории России эти ограничения на работу карт «Мир» никак не влияют.

17 ноября 2023 года доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков выразил мнение, что у российской национальной платежной системы большие перспективы и ее развитие невозможно затормозить.