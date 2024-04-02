В Киргизии с 5 апреля перестанут работать карты «Мир»

Карты платежной системы «Мир» перестанут работать в Киргизии из-за риска вторичных ограничений после ввода санкций США против «Национальной системы платежных карт» (НСПК) — оператора «Мир». Об этом 2 апреля сообщила национальная платежная система Киргизии «Элкарт».

«С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (ЗАО «МПЦ») как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт» информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК», — говорится в сообщении.

В «Элкарт» добавили, что прекращение обслуживания взаимное: карты, выданные киргизской платежной системой, перестанут действовать в системе «Мир». Из-за этого пользователи не смогут безналично оплачивать покупки с помощью POS-терминалов и снимать деньги в банкоматах, делать переводы между двумя платежными системами и совершать покупки в интернете, отправляя платежи на счета торговых или сервисных компаний.

При этом в МПЦ работают над тем, чтобы обеспечить бесперебойное действие системы «Элкарт» и финансовую безопасность ее пользователей. Там подчеркнули, что на территории Киргизии все карты местных платежных систем принимаются и используются без каких-либо ограничений.

Ранее, 19 марта, платежная система Армении «Армениан Кард» официально уведомила НСПК, что прекращает обслуживать карты «Мир» с 30 марта. При этом начальник управления международного развития платежной системы «Мир» Евгения Егоренкова напомнила, что с картами российской системы продолжат работать все сервисы структуры «ВТБ Армения».

НСПК попала в пакет антироссийских санкций США, который начал действовать 23 марта. Оператор обратил внимание пользователей, что на территории России эти ограничения на работу карт «Мир» никак не влияют.

До этого, 17 ноября 2023 года, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков заявил, что у российской национальной платежной системы большие перспективы. Развитие «Мира» невозможно затормозить, подчеркнул он.