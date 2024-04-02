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НСПК получила уведомление о прекращении работы карт «Мир» в Киргизии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы «Элкарт» в Киргизии о прекращении работы с платежной системой «Мир». Об этом сообщили 2 апреля «Известиям» в НСПК. Там отметили, что на стороне российской системы не вводилось никаких ограничений на работу с международными партнерами.

«С 3 апреля 2024 года 9 утра (по московскому времени) операции по картам «Мир», выпущенным любыми российскими банками, в инфраструктуре банков-участников «Элкарт» осуществляться не будут. Напомним, что на стороне платежной системы «Мир» не вводилось никаких ограничений на работу с международными партнерами», — уточнили в НСПК.

Там добавили, что иностранные банки и платежные системы самостоятельно принимают решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре, в том числе с учетом оценки риска вторичных санкций.

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Ранее в этот день в «Элкарт» сообщили, что такое решение принято с целью минимизации риска вторичных санкций. Отмечалось, что прекращение обслуживания будет взаимным: карты, выданные киргизской платежной системой, перестанут действовать в системе «Мир». Из-за этого пользователи не смогут безналично оплачивать покупки с помощью POS-терминалов и снимать деньги в банкоматах, делать переводы между двумя платежными системами и совершать покупки в интернете, отправляя платежи на счета торговых или сервисных компаний.

23 февраля стало известно, что НСПК попала в пакет антироссийских санкций США. В Национальной системе платежных карт тогда уточнили, что на территории России эти ограничения на работу карт «Мир» никак не влияют.

17 ноября 2023 года доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков выразил мнение, что у российской национальной платежной системы большие перспективы и ее развитие невозможно затормозить.

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