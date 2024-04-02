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Бундесвер заказал 22 гаубицы PzH 2000 для восполнения запасов

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Немецкий оборонный концерн Krauss-Maffei Wegmann совместно с Rheinmetall получили крупный заказ от бундесвера на строительство 22 новых самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000, которые Германия ранее передала Украине. Первые новые артиллерийские орудия должны поступить на вооружение уже летом 2025 года. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщило немецкое издание Bild.

«В связи с передачей Украине бронированных гаубиц из запасов бундесвера, эти орудия сейчас закупаются», — подтвердил Bild представитель немецкого оборонного ведомства.

По его словам, также нужно было заменить некоторые устаревшие гаубицы.

Кроме того, Krauss-Maffei Wegmann в настоящее время работает над еще одним заказом от бундесвера на поставку 50 бронетранспортеров Dingo, которые также уже были поставлены в Украину.

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Ранее в Германии назвали число танков переданных Украине. Киеву было передано 55 танков класса Leopard 1A5 и 18 танков класса Leopard 2A6.

19 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Германия выделит Украине новый пакет помощи на сумму €500 млн. Он также включает передачу Киеву 100 бронемашин пехоты, 100 транспортных средств, поставку боеприпасов, а также передачу 10 тыс. артиллерийских снарядов из запасов бундесвера.

Также в декабре 2023 года Вооруженные силы Германии (бундесвер) поручили Rheinmetall производство десятков тысяч снарядов для украинской армии к 2025 году. Отмечается, что к заключению крупных контрактов на артиллерийские боеприпасы привела необходимость пополнения запасов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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