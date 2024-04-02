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В Германии назвали число переданных Украине танков Leopard

В ФРГ заявили, что передали Киеву 55 танков Leopard 1A5 и 18 Leopard 2A6
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Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert
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Украине было передано 55 танков класса Leopard 1A5 и 18 танков класса Leopard 2A6. Об этом сообщила парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер, отвечая на соответствующий парламентский запрос члена бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Али Аль-Дайлами.

Аль-Дайлами спрашивал у ведомства, каков текущий состав танков Leopard, поставляемых Германией на Украину самостоятельно или в сотрудничестве с другими странами, и кто покрывает соответствующие расходы на ремонт.

«Основные боевые танки Leopard 1A5 переданы в распоряжение Украины: 55 единиц. Основные боевые танки Leopard 2A6 переданы в распоряжение Украины: 18 единиц. Федеральное правительство Украины гарантировало, что расходы на ремонт этих основных боевых танков будут покрыты», — цитирует ответ представителя МО ФРГ Lenta.Ru.

Меллер добавила, что дальнейший ответ на вопрос «не может быть дан в открытой форме» в связи с грифом секретности.

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Ранее в этот день издание Asia Times написало, что танки Leopard и Abrams немецкого и американского производств увязают в грязи на Украине, становясь легкой мишенью.

Отмечается, что это происходит из-за тяжести танков, обусловленной устанавливаемой на них украинскими военнослужащими броней, пишет Pravda.Ru.

Ранее, 30 марта, российский FPV-дрон уничтожил танк Leopard на донецком направлении, передает RT. По словам командира взвода беспилотных летательных аппаратов подразделения Южной группировки войск с позывным Батайск, его подразделение уже уничтожило не менее двух немецких танков.

Ранее, 28 марта, Германия объявила о передаче крупного пакета военной помощи Украине. Отмечается, что в состав транша вошли боеприпасы для танков Leopard 2 A6, 18 тыс. снарядов калибра 155 мм, 24 тыс. калибра 40 мм, шесть машин разминирования WISENT 1, два мостоукладчика BEAVER с запасными частями, а также девять минных тралов.

19 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Германия выделит Украине новый пакет помощи на сумму €500 млн. Он также включает передачу Киеву 100 бронемашин пехоты, 100 транспортных средств, поставку боеприпасов, а также передачу 10 тыс. артиллерийских снарядов из запасов бундесвера.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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