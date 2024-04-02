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Что такое «гаванский синдром» — история возникновения, возможные причины

Россиянам рассказали, что такое «гаванский синдром» и как он проявляется
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Фото: Global Look press/Ute Grabowsky/photothek.net via
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В воскресенье, 31 марта, журналисты телеканала CBS News заявили о причастности российских спецслужб к случаям «гаванского синдрома» у чиновников и дипломатов из США. Так называют внезапное ухудшение самочувствия, которое испытали некоторые сотрудники американской разведки и внешнеполитических ведомств. «Известия» рассказывают об истории и возможных причинах этого загадочного заболевания.

«Гаванский синдром» — что это такое, история

В 2016 году американские дипломаты, находившиеся в столице Кубы, начали массово сообщать о резком ухудшении здоровья. Среди описанных ими симптомов были тошнота, головные боли, мигрени, усталость, повышение температуры и внутричерепного давления, потеря координации, снижение когнитивных способностей, частичная потеря слуха. Многие заявляли, что слышали странные звуки, напоминавшие скрежет, ритмичный гул или монотонный писк.

ЦРУ направило в Гавану медицинских специалистов, однако установить точные причины случившегося не удалось. После этого появились версии о том, что дипломаты подверглись воздействию неизвестного оружия. В связи с этим в 2017 году Вашингтон отозвал часть сотрудников дипмиссии на Кубе.

Впоследствии схожие жалобы стали поступать от американских дипломатов из других стран, а также от сотрудников силовых ведомств США и чиновников. Аномальное ухудшение самочувствия получило название «гаванский синдром» в честь кубинской столицы. С 2018 года сообщения о нем стали поступать из Китая, Польши, Великобритании, Австрии, Франции, России и других стран. Всего было зафиксировано несколько сотен инцидентов.

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Доклад подготовила группа исследователей из академии наук по просьбе Госдепартамента

В ноябре 2021 года президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому Госдепартамент и ЦРУ обязаны выплачивать компенсации пострадавшим от «гаванского синдрома». Как сообщал The Washington Post, сумма выплат должна была составить $100–200 тыс. для каждого, кого затронула таинственная болезнь. Глава государства также поручил разобраться в причинах подобных инцидентов и наказать виновных.

В США высказывались различные предположения о том, что стало причиной ухудшения самочувствия дипломатов. Не исключались и враждебные действия со стороны других государств, в том числе России. Однако официально обвинения так и не были предъявлены. Кроме того, в марте 2023 года был опубликован отчет американской разведки о «гаванском синдроме». В нем отмечалось, что влияние иностранных противников Вашингтона на здоровье дипломатов или применение ими какого-либо оружия «очень маловероятно».

В 2024 году о «гаванском синдроме» вновь заговорили журналисты американского телеканала CBS и немецкого издания Der Spiegel. Они провели совместное расследование, которое якобы указывало на причастность российских спецслужб к появлению негативных симптомов у дипломатов и чиновников из США. В программе «60 секунд» они сообщили, что располагают письмами высокопоставленных представителей Совета безопасности РФ о передачи некой уникальной технологии Вьетнаму.

Позднее, комментируя данный материал, сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс написал в соцсети Х (бывш.Twitter), что журналисты «сошли с ума».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга 1 апреля, что теории о причастности России к «гаванскому синдрому» не новы. Он также подчеркнул, что никто ни разу не предоставил убедительных доказательств подобным обвинениям.

Возможные причины «гаванского синдрома»

На сегодняшний день реальные причины возникновения «гаванского синдрома» неизвестны. Учеными и экспертами выдвигались различные теории от психосоматики и массового психоза до направленного воздействия микроволнового излучения.

Так, в 2018 году независимая организация ученых JASON Group провела исследование, согласно которому неприятные симптомы могли быть вызваны стрекотом сверчков. Такие выводы были сделаны на основе анализов аудио- и видеоматериалов с мест, где был зафиксирован синдром.

В 2020 году национальные академии наук, медицины и инженерии США опубликовали совместный отчет, в котором рассматривали возможные причины возникновения «гаванского синдрома». Согласно документу, недомогание у дипломатов могло вызвать воздействие импульсного микроволнового излучения. При этом подчеркивалось, что такое воздействие необязательно является следствием целенаправленной атаки.

Среди других потенциальных «виновников» были названы химические вещества, в том числе инсектициды, инфекционные заболевания, психологические проблемы на фоне сильного стресса и социальные факторы. Специалисты также отметили разрозненность симптомов и их проявлений, которые позволяют предположить, что причины их возникновений также были разными.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отчет разведки США о «гаванском синдроме» и непричастности к нему других стран.

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