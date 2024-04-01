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Американских журналистов назвали сумасшедшими из-за слов о причастности РФ к «гаванскому синдрому»

Сенатор США: обвиняющие РФ в причастности к «гаванскому синдрому» журналисты свихнулись
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Фото: Global Look Press/picture alliance/Juegen Schwenkenbecher
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Американские журналисты, сообщившие о причастности российских спецслужб к случаям «гаванского синдрома» у дипломатов и чиновников США, сошли с ума. Таким мнением 1 апреля поделился сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Такое ощущение, что многие журналисты сошли с ума», — написал он, комментируя соответствующее расследование американских СМИ.

Накануне телеканал CBS News сообщал, что у него якобы имеются доказательства, что за случаями «гаванского синдрома» стоят спецслужбы России. Отмечалось, в частности, что в распоряжении СМИ есть электронные письма, высокопоставленных представителей российского Совета безопасности, в которых в марте 2021 года обсуждалась передача Вьетнаму «уникальной технологии, имеющейся только у России».

«Гаванским синдромом» называют аномальное заболевание, впервые задокументированное у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а позднее в Китае в 2018 году. Ключевые симптомы — головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. В США уже более пяти лет безуспешно бьются над загадкой заболевания, от которого за эти годы пострадали несколько сотен человек.

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В марте прошлого года издание The Washington Post со ссылкой на доклад разведки США сообщило, что в настоящее время нет данных, которые могли бы указывать на то, что лидеры других стран, в том числе и РФ, что-либо знают об этом синдроме или каким-либо образом санкционировали атаки с применением отравляющих веществ на американский персонал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда же прокомментировала выводы разведки США о непричастности иностранных агентов, включая Россию, к «гаванскому синдрому». Она отметила, что на каком-то этапе расследования у американской разведки появилась версия, что причиной плохого самочувствия американских дипломатов являются сверчки. Однако позже эту версию отвергли и «снова взялись за Россию».

В конце октября 2021 года Захарова обратила внимание на необычные результаты американского исследования о «гаванском синдроме», авторы которого винят насекомых в проблемах со здоровьем у дипломатов США. Она напомнила, что Госдеп в течение нескольких лет обвинял Гавану в использовании неких пси-лучей, которые наносят вред здоровью американских дипломатов.

В связи с инцидентами из-за якобы акустических атак в сентябре 2017 года Вашингтон отозвал часть дипломатического персонала с Кубы. Кубинские эксперты в ходе собственного расследования не нашли доказательств выдвинутых американцами обвинений в акустических атаках. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.

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