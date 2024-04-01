В США заявили о причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»

Телеканал CBS News заподозрил российские спецслужбы в причастности к случаям «гаванского синдрома» у дипломатов и чиновников США. Согласно заявлениям журналистов, которые они озвучили 31 марта в ходе программы «60 minutes», есть доказательства причастности спецслужб РФ.

Отмечается, что у телеканала якобы имеются электронные письма высокопоставленных представителей российского Совета Безопасности, в которых в марте 2021 года обсуждалась передача Вьетнаму «уникальной технологии, имеющейся только у России».

Журналисты пообщались с мужчиной, который был представлен как недавно ушедший в отставку руководитель следствия Пентагона по случаям «гаванского синдрома» Грэг Эдгрин.

«Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук», — заявил он.

Эдгрин также указал на мотивацию РФ, которая якобы заключалась в желании ограничить продвижение отношений между Соединенными Штатами и Кубой. Кроме того, по его словам, российские представители попытались сорвать поездку американского вице-президента Камалы Харрис во Вьетнам, чтобы не допустить продвижения стратегического партнерства между Вашингтоном и Ханоем.

Приглашенный телеканалом эксперт также прокомментировал позицию американского правительства, которое ранее утверждало, что наличие некой кампании со стороны РФ и другой страны в контексте «гаванского синдрома» маловероятно. Эдгрин сказал, что это глобальная проблема, за которой, по его мнению, стоит именно Россия.

Вторым экспертом, которого пригласили журналисты, стал болгарский журналист Христо Грозев (внесен в реестр иноагентов в РФ). По его словам, речь в указанных электронных письмах якобы идет про оборудование для обнаружения движения с помощью звука на высоких частотах.

«И это обычно второе название операций по нападению с похожими физическими компонентами», — сказал он.

Как указывает телеканал, согласования якобы шли на самом высоком уровне.

«Гаванским синдромом» называют аномальное заболевание, впервые задокументированное у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а позднее — в Китае в 2018 году. Ключевые симптомы — головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. В США уже более пяти лет безуспешно бьются над загадкой заболевания, от которого за эти годы пострадали несколько сотен человек.

Ранее, 1 марта 2023 года, издание The Washington Post со ссылкой на доклад разведки США сообщило, что в настоящее время нет данных, которые могли бы указывать на то, что лидеры других стран, в том числе и РФ, что-либо знают об этом синдроме или каким-либо образом санкционировали атаки с применением отравляющих веществ на американский персонал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в это же день прокомментировала выводы разведки США о непричастности иностранных агентов, включая Россию, к «гаванскому синдрому». Она отметила, что на каком-то этапе расследования у американской разведки появилась версия, что причиной плохого самочувствия американских дипломатов являются сверчки. Однако позже эту версию отвергли и «снова взялись за Россию».

В конце октября 2021 года Захарова обратила внимание на необычные результаты американского исследования о «гаванском синдроме», авторы которого винят насекомых в проблемах со здоровьем у дипломатов США. Она напомнила, что Госдеп в течение нескольких лет обвинял Гавану в использовании неких пси-лучей, которые наносят вред здоровью американских дипломатов.

В связи с инцидентами из-за якобы акустических атак в сентябре 2017 года Вашингтон отозвал часть дипломатического персонала с Кубы. Кубинские эксперты в ходе собственного расследования не нашли доказательств выдвинутых американцами обвинений в акустических атаках. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.