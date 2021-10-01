Американские ученые назвали вероятный источник «гаванского синдрома»

Наиболее вероятным источником «гаванского синдрома» являются сверчки. Об этом говорится в докладе Госдепа США, текст которого приводит в пятницу, 1 октября, издание Independent.

Отмечается, что независимая организация ученых JASON Group провела исследование в 2018 году, которое установило возможный источник данного синдрома. Доклад был засекречен, однако в настоящий момент его данные обнародованы.

Так, согласно материалу, ученые опровергли версию с влиянием радио- и СВЧ-волн. По мнению специалистов, именно индийские короткохвостые сверчки могли стать причиной возникновения синдрома.

«Ни один правдоподобный источник энергии не может производить как записанные аудио/видеосигналы, так и медицинские эффекты. Мы считаем, что записанные звуки имеют механическое или биологическое происхождение, а не электронное», — говорится в докладе.

В то же время ученые указали, что Россия якобы устраивает подобные атаки на США при помощи неврологических устройств.

Так называемый гаванский синдром наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. В Вашингтоне допускали, что дипломаты подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.

В связи с инцидентами из-за так называемых акустических атак Вашингтон в сентябре 2017 года отозвал часть дипломатического персонала с Кубы. Кубинские эксперты в ходе собственного расследования не нашли доказательств выдвинутых американцами обвинений в акустических атаках. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.

27 июня 2021-го американские СМИ сообщили, что разведка США предполагает: Россия якобы несет ответственность за ряд загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом, которые могли подвергнуться тайным акустическим атакам. Однако доказательств приписываемой Москве вины в совершении такого рода атак и тогда предоставлено не было.

Кроме того, 18 сентября стало известно, что два американских чиновника, находящихся в Германии, обратились за медицинской помощью, после того как у них проявился «гаванский синдром». Пострадавшие, как уточнялось, в основном занимались вопросами, связанными с поставками газа из России, кибербезопасностью и якобы вмешательствами России в политику ЕС, дополняет «Газета.ru».

29 сентября директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин подчеркнул, что домыслы о «гаванском синдроме» у американских дипломатов в Берлине абсурдны и напоминают сюжет из плохой бондианы.