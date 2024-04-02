Индия закупает российскую нефть, несмотря на внешнее давление, ради интересов потребителей внутри страны. Об этом 2 апреля заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар.

«Если бы мы не закупали нефть у России, нам пришлось бы закупать ее у стран Персидского залива. Это привело бы к росту цен на нефть. То, что вы получаете за 100 [индийских] рупий, стоило бы 125 рупий», — сказал он на конференции в Раджкоте, трансляция велась на YouTube-канале информагентства ANI Bharat.

Джайшанкар также указал на то, что стране удалось «сохранить четкую позицию» по этому вопросу. При этом он подчеркнул, что ему это удалось, потому что у него были четкие инструкции от премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Мне было сказано, чтобы интересы индийских потребителей оставались приоритетом», — сказал глава МИД.

Ранее, 29 марта, газета Financial Times (FT) сообщила, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался настроить Индию против России во время своего визита в Нью-Дели, который имел место 28 марта. Закупка российской нефти Индией также не осталась без внимания Кулебы.

14 марта посол РФ в Индии Денис Алипов сообщил, что экспорт нефти и нефтепродуктов из России в южноазиатскую республику вырос в два раза в 2023 году, а развитие торгово-экономических отношений показывает, что страны реализуют ранее недоиспользованный потенциал. По словам Алипова, российская сторона также сохраняет лидирующие позиции по поставкам угля (до $4 млрд), минеральных удобрений ($2,4 млрд), алмазов (до $1,1 млрд), подсолнечного масла (до $1,1 млрд), черных металлов (до $443,4 млн).

Помимо этого, 2 января Джайшанкар заявил, что хорошие отношения с Москвой важны для Нью-Дели. Он добавил, что открыто заявлял о хороших отношениях с Россией еще до встречи с президентом Путиным и писал об этом в своей книге.

До этого, 27 декабря 2023 года, Путин на встрече с Джайшанкаром в Кремле заявил, что отношения России и Индии развиваются поступательно, несмотря на все сложности в мире. Тогда же российский лидер пригласил премьер-министра Моди приехать в Россию в 2024 году, добавив, что ему будут рады.

В ноябре 2023-го глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с «Известиями» заявил, что страны Запада пытаются настроить против России ее ближайших соседей и союзников. Он отметил, что западные лидеры, к сожалению, всегда стараются дружить исключительно в свою пользу, не признавая принципа баланса интересов. Такое поведение демонстрирует неоколониальный менталитет, подчеркнул Лавров.