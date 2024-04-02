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Глава МИД Индии заявил о покупке нефти из РФ ради благополучия граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Индия закупает российскую нефть, несмотря на внешнее давление, ради интересов потребителей внутри страны. Об этом 2 апреля заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар.

«Если бы мы не закупали нефть у России, нам пришлось бы закупать ее у стран Персидского залива. Это привело бы к росту цен на нефть. То, что вы получаете за 100 [индийских] рупий, стоило бы 125 рупий», — сказал он на конференции в Раджкоте, трансляция велась на YouTube-канале информагентства ANI Bharat.

Джайшанкар также указал на то, что стране удалось «сохранить четкую позицию» по этому вопросу. При этом он подчеркнул, что ему это удалось, потому что у него были четкие инструкции от премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Мне было сказано, чтобы интересы индийских потребителей оставались приоритетом», — сказал глава МИД.

Неожиданный посредник: Украина решила перетянуть Индию на свою сторону
В Нью-Дели скоро прилетит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Ранее, 29 марта, газета Financial Times (FT) сообщила, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался настроить Индию против России во время своего визита в Нью-Дели, который имел место 28 марта. Закупка российской нефти Индией также не осталась без внимания Кулебы.

14 марта посол РФ в Индии Денис Алипов сообщил, что экспорт нефти и нефтепродуктов из России в южноазиатскую республику вырос в два раза в 2023 году, а развитие торгово-экономических отношений показывает, что страны реализуют ранее недоиспользованный потенциал. По словам Алипова, российская сторона также сохраняет лидирующие позиции по поставкам угля (до $4 млрд), минеральных удобрений ($2,4 млрд), алмазов (до $1,1 млрд), подсолнечного масла (до $1,1 млрд), черных металлов (до $443,4 млн).

Помимо этого, 2 января Джайшанкар заявил, что хорошие отношения с Москвой важны для Нью-Дели. Он добавил, что открыто заявлял о хороших отношениях с Россией еще до встречи с президентом Путиным и писал об этом в своей книге.

До этого, 27 декабря 2023 года, Путин на встрече с Джайшанкаром в Кремле заявил, что отношения России и Индии развиваются поступательно, несмотря на все сложности в мире. Тогда же российский лидер пригласил премьер-министра Моди приехать в Россию в 2024 году, добавив, что ему будут рады.

В ноябре 2023-го глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с «Известиями» заявил, что страны Запада пытаются настроить против России ее ближайших соседей и союзников. Он отметил, что западные лидеры, к сожалению, всегда стараются дружить исключительно в свою пользу, не признавая принципа баланса интересов. Такое поведение демонстрирует неоколониальный менталитет, подчеркнул Лавров.

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