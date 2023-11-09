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Лавров указал на попытки западных элит настроить соседей России против нее

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 ноября заявил корреспонденту «Известий», что страны Запада пытаются настроить против РФ ее ближайших соседей и союзников.

«Западная элита, когда она обращает свои взоры на наших союзников, ближайших друзей, соседей, она тоже хочет набиваться к ним в друзья, но с обязательной добавочкой: «А с Россией давайте сворачивайте отношения, потому что Россия под санкциями, это надолго, это проигрышная ставка». Вот буквально такими словами», — заявил глава российской дипломатии.

Лавров также указал, что президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции, выразил убежденность в том, что «Казахстан не станет ничьим вассалом». Министр назвал это оговоркой, которая говорит сама за себя.

«К сожалению, они всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, не признавая принцип баланса интересов и взаимной выгоды. Всегда хотят выгоду иметь только для себя. Это чисто колониальный, неоколониальный менталитет», — отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Москва, в отличие от западных элит, никогда и ни с кем «не дружит против кого-то».

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Ранее в этот день президент РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам переговоров и план действий по сотрудничеству на 2024–2026 год. Также министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в трех городах Казахстана.

6 ноября Лавров заявил, что РФ взаимодействует с государствами мирового большинства, которые составляют 85% населения планеты. Россию они видят в качестве надежного партнера. Он добавил, что международная изоляция со странами мирового большинства отсутствует.

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