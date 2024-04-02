Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии актом агрессии
Мир
Ас-Сиси принес присягу и вступил в должность президента Египта на новый срок
Общество
Спасшему людей в «Крокусе» школьнику Халилову выдали грант на обучение в вузе
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект о жилищных сбережениях граждан
Экономика
Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта
Армия
В Донбассе и Новороссии изъяли 1,7 тыс. единиц вооружений в 2023 году
Пресс-релизы
В России запустили чат-бот «Рука помощи» для борьбы с домашним насилием
Авто
Путин призвал ГИБДД вводить новые технологии безопасности на дорогах
Экономика
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в северо-восточной части Японии
Армия
Шойгу сообщил про отсутствие планов привлекать призывников к участию в СВО
Общество
Рекордную для 2 апреля температуру зафиксировали в Москве
Экономика
В ЦБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников
Мир
Евросоюз встревожил удар Израиля по зданию дипмиссии Ирана в Сирии
Мир
Нетаньяху назвал непреднамеренным удар Израиля по мирным жителям сектора Газа
Происшествия
СК РФ будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане

В Ираке при атаке беспилотника Турции погиб чиновник Рабочей партии Курдистана

0
Фото: Shafaq News
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате атаки турецкого беспилотника погиб высокопоставленный чиновник Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке. Об этом 2 апреля сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на неназванный источник в войсках Курдистана.

По сообщению издания, в 11:35 по местному времени (совпадает с мск) турецкий дрон атаковал принадлежащий боевикам Рабочей партии Курдистана автомобиль на горе Синджар вблизи лагеря для перемещенных лиц «Сардашт».

Кроме того, в материале сообщается о двух раненых боевиках. Также в этот день информацию о взрыве автомобиля в данном районе подтвердили и в иракской армии, передают журналисты.

Ранее, 7 марта, газета Hürriyet сообщила, что Вооруженные силы (ВС) Турции готовят наземную операцию на севере Ирака. Отмечалось, что целью турецких военных станет запрещенная в стране РПК. Анкара планирует закрыть от проникновения участок границы длиной 378 км, говорилось в материале издания. Востоковед Андрей Онтиков в беседе с «Известиями» также подтвердил вероятность такого сценария, отметив, что прежде удары Турции наносились с воздуха.

Османский ответ: Турция начала спецоперацию на севере Ирака
Поводом для этого стала гибель 12 военнослужащих в результате атаки со стороны РПК

23 декабря прошлого года пресс-служба турецкого министерства обороны сообщила, что турецкая армия нанесла массированные удары с воздуха по объектам РПК на севере Ирака и Сирии. Было ликвидировано 29 целей.

В тот же день турецкое минобороны сообщало, что ВС страны провели военные операции на севере Ирака против РПК. Число нейтрализованных боевиков возросло до 16. Операция ВС Турции, уточнили в ведомстве, началась после ранее произошедшей гибели 12 турецких военнослужащих в результате действий противника.

В октябре прошлого года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что более 160 боевиков РПК и 190 объектов были уничтожены в ходе операций ВС Турции в Сирии с 1 октября. Эрдоган отметил, что Турция не позволит создать «террористический коридор» у своих южных границ.

Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы партии, против которых Вооруженные силы Турции проводят воздушные и наземные операции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024