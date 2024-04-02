В Ираке при атаке беспилотника Турции погиб чиновник Рабочей партии Курдистана

В результате атаки турецкого беспилотника погиб высокопоставленный чиновник Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке. Об этом 2 апреля сообщает агентство Shafaq News со ссылкой на неназванный источник в войсках Курдистана.

По сообщению издания, в 11:35 по местному времени (совпадает с мск) турецкий дрон атаковал принадлежащий боевикам Рабочей партии Курдистана автомобиль на горе Синджар вблизи лагеря для перемещенных лиц «Сардашт».

Кроме того, в материале сообщается о двух раненых боевиках. Также в этот день информацию о взрыве автомобиля в данном районе подтвердили и в иракской армии, передают журналисты.

Ранее, 7 марта, газета Hürriyet сообщила, что Вооруженные силы (ВС) Турции готовят наземную операцию на севере Ирака. Отмечалось, что целью турецких военных станет запрещенная в стране РПК. Анкара планирует закрыть от проникновения участок границы длиной 378 км, говорилось в материале издания. Востоковед Андрей Онтиков в беседе с «Известиями» также подтвердил вероятность такого сценария, отметив, что прежде удары Турции наносились с воздуха.

23 декабря прошлого года пресс-служба турецкого министерства обороны сообщила, что турецкая армия нанесла массированные удары с воздуха по объектам РПК на севере Ирака и Сирии. Было ликвидировано 29 целей.

В тот же день турецкое минобороны сообщало, что ВС страны провели военные операции на севере Ирака против РПК. Число нейтрализованных боевиков возросло до 16. Операция ВС Турции, уточнили в ведомстве, началась после ранее произошедшей гибели 12 турецких военнослужащих в результате действий противника.

В октябре прошлого года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что более 160 боевиков РПК и 190 объектов были уничтожены в ходе операций ВС Турции в Сирии с 1 октября. Эрдоган отметил, что Турция не позволит создать «террористический коридор» у своих южных границ.

Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы партии, против которых Вооруженные силы Турции проводят воздушные и наземные операции.