В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой

В многоквартирном доме в центре Москве сорвался лифт, в котором находилась несовершеннолетняя девушка со своей собакой. Об этом 2 апреля сообщили в ГСУ СК России по столице.

В Telegram-канале ведомства уточнили, что следователи проверят информацию, распространенную в Сети, об этом инциденте.

Как сообщает агенство ИА Regnum в Telegram-канале, лифт сорвался в многоквартирном доме на Малой Калитниковской улице. Уточняется, что девушку и собаку спасла «ловушка», сработавшая внизу.

По информации агентства, жильцы больше года жаловались на то, что лифты неисправны, при этом специальная комиссия не выявила нарушений в их функционировании.

Ранее, в марте, лифт упал в поселке Шушары Санкт-Петербурга, в результате пострадало несколько человек. Как сообщила гендиректор управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова, из-за перегруза кабина, остановившись на первом этаже, не открылась, а резко опустилась на 40 см вниз до буфера. Среди 15 находившихся в кабине было пятеро детей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).