В управляющей компании сообщили подробности о падении лифта в поселке Шушары

Генеральный директор управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова 5 марта прокомментировала инцидент с падением лифта в поселке Шушары Санкт-Петербурга.

«Лифт не упал, лифт доехал до первого этажа, и в связи с перегрузом он опустился до пружин, которые внизу. Это буфер называется», — сообщила Ефимова в разговоре с 78.ru.

По ее словам, в рассчитанной на восемь пассажиров кабине находилось 15 человек. Из-за перегруза лифт, остановившись на первом этаже, не открылся, а резко опустился на 40 сантиметров вниз до буфера.

Ефимова уточнила, что из 15 находившихся в кабине пассажиров пятеро были детьми.

«Вот сейчас мы будем проводить внеочередное освидетельствование этого лифта, на всякий пожарный, потому что мы не знаем, что все-таки это очень большой перегруз», — сообщила глава управляющей компании.

Она уточнила, что дом был сдан в эксплуатацию в 2014 году. По словам Ефимовой, срок службы лифта составляет 25 лет, каждый год он проходит ежегодное освидетельствование.

В свою очередь прокуратура Санкт-Петербурга сообщили о начале проверки по факту падения лифта.

По данным источника «Известий», в результате инцидента двоим взрослым и одному ребенку потребовалась медицинская помощь. У всех троих диагностированы различные травмы нижних конечностей, уточнил собеседник.

Инцидент с падением лифта произошел ранее в этот день в поселке Шушары Санкт-Петербурга. Уточнялось, что происшествие случилось в одном из домов на Новгородской улице.