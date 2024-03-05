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Трое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Петербурге

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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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При падении лифта в поселке Шушары Санкт-Петербурга пострадали трое взрослых и один ребенок. Об этом 5 марта пишет телеканал «78».

Как отмечается, инцидент произошел в одном из домов на Новгородской улице.

«Лифт рухнул в шахту во вторник утром. В кабине находились 15 человек, в том числе двое детей. На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы», — передают журналисты.

Скорую помощь вызвали двое пострадавших, один мужчина получил травму колена. Состояние других пострадавших уточняется, говорится в материале телеканала.

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Ранее, 16 февраля, сообщалось, что СК начал проверку по факту падения кабины лифта в многоэтажке в Сургуте, где накануне из-за технического сбоя кабина лифта сорвалась вниз с 16-го этажа, пролетела несколько этажей с ускорением, а затем остановилась. Находившийся в лифте пассажир не пострадал.

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