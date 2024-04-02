В МИДе рассказали об оставшихся без ответа запросах в ООН по событиям в Буче

МИД РФ в связи со второй годовщиной провокации в Буче в очередной раз призвал международные организации добиться расследования всех обстоятельств событий, произошедших в городе в апреле 2022 года. Все запросы РФ об установлении обстоятельств случившегося так и остались без ответа. Об этом во вторник, 2 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«В очередной раз требуем от международных структур прекратить покрывать киевский режим и добиться тщательного расследования, в результате которого будут наконец выявлены точные имена жертв, время и причина их гибели, наличие следов перемещения тел, а также лица, ответственные за это страшное преступление киевских властей», — говорится в комментарии.

Дипломат также отметила, что МИД РФ неоднократно обращался к международным организациям, в частности направлял сообщения ООН, однако все запросы остались без ответа — Москве не предоставили информацию по обстоятельствам произошедшего в украинском городе, что, по мнению Захаровой, может говорить о том, «что организаторам этой чудовищной постановки есть что скрывать».

Официальный представитель МИД России также заявила, что Киев продолжает использовать ситуацию в Буче, преследуя собственные цели. В прошлом году это были желание отвлечь внимание от собственных преступлений, неудачной провокации с несостыковками, а также поддержание в сознании западных стран версии об убийстве украинских жителей российскими военными.

«В этом году попытки киевского официоза помпезно отметить эту дату преследуют дополнительную цель — не дать международному сообществу сфокусироваться на тяжелом положении внутри Украины и на линии боевого соприкосновения», — отметила Захарова.

15 апреля Следственный комитет РФ возбудил дело о фейках относительно ВС РФ после провокации в Буче.

2 апреля 2022 года украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Кроме того, сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными, за день до появления видео.

Как указали в тот же день в Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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