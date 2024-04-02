«Известия» узнали подробности о ситуации в охваченном террором Гаити

Ситуация в Гаити продолжает накаляться — спустя месяц с момента побега нескольких тысяч заключенных из тюрьмы Порт-о-Пренса преступные группировки продолжают удерживать практически полный контроль над столицей и нападать на местное население. Как живет охваченный террором Гаити и почему не удается взять ситуацию под контроль, узнали «Известия».

ООН подсчитала, что с 1 января до 22 марта около 1,5 тыс. гаитян погибли от рук членов преступных сообществ, 826 были ранены. При этом за весь 2023 год число погибших достигло 4,5 тыс., а раненых — 1,6 тыс.

Организация отмечает жестокие меры, которые преступники используют для удержания контроля за районами, где проживает местное население. Гаитянки подвергаются насилию во время нападений бандитских группировок, часто это происходит после того, как на их глазах убивают мужей. Для сохранения жизни женщины также бывают вынуждены поддерживать регулярную сексуальную связь с бандитами.

Еще одна проблема — вербовка детей для участия в деятельности преступных формирований. По данным Офиса ООН по контролю за наркотиками и преступностью, бандиты используют мальчиков как «антенны» (так их функцию называют местные жители), то есть заставляют стоять настороже, пока взрослые промышляют воровством и кражей людей. Девочек принуждают заниматься домашними делами и шпионажем. Тех, кто попытался сбежать, преступники поймали и казнили.

Деятельность таких сообществ препятствует свободному доступу гаитян к системам здравоохранения и образования. За последнее время около 40% медперсонала покинуло страну, а многие школы были вынуждены закрыться — преступники нападали на детей, их родителей и учителей во время и после уроков.

«Единственный возможный способ уладить ситуацию в Гаити — международное вмешательство, но опыт говорит о том, что даже такой вариант не гарантирует решения проблемы. Это глубоко укоренившейся недуг, хаос в стране находится в таком критическом состоянии, что он может воспроизводить себя», — отметил старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бандиты Карибского моря: 1,5 тыс. гаитян погибли от рук преступников в 2024 году