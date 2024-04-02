В SafeTech рассказали о новой схеме мошенников после теракта в «Крокусе»

Мошенники модифицировали схему обмана от имени сотовых операторов, рассказала «Известиям» коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова. Во время беседы злоумышленники сообщают, что в связи с терактом в «Крокусе» идет проверка всех номеров и нужно перезаключить договор.

«Причем злоумышленники подчеркивают: до теракта все договоры были бессрочные, сейчас же требуется перезаключение в ручном режиме с проверкой абонента. Подтвердить свою личность можно, просто назвав злоумышленникам код из СМС», — рассказала она.

По словам эксперта, этот код дает мошенникам доступ в личный кабинет жертвы на сайте оператора, а далее устанавливается переадресация всех звонков и сообщений на номер злоумышленников. После этого социальные инженеры уже смогут получить доступ к мобильному или интернет-банку, оформить на человека кредиты и вывести деньги, пояснила она.

«Оператор связи никогда не звонит клиентам с предложением продлить срок действия договора на оказание услуг связи, назвав код в СМС. В принципе, ни служба поддержки, ни банк не могут потребовать клиента назвать код — ситуаций и оснований для такого вида запросов просто не существует», — подчеркнули в Tele2.

Договор оператора с абонентом заключается бессрочно: при надлежащем соблюдении клиентом всех условий его могут расторгнуть только по инициативе самого абонента, добавили в «Мегафоне».

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В сотовый раз: мошенники требуют «подтвердить номер» после теракта в «Крокусе»