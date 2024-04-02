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The Guardian узнала о планах США и Британии отправлять ядерные отходы в Австралию

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Фото: Global Look Press/Guido Kirchner
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США и Великобритания в рамках объединяющего три страны военного соглашения AUKUS планируют отправлять в Австралию ядерные отходы. Страна может стать полигоном ядерных отходов, пишет в понедельник, 1 апреля, The Guardian.

«Новые законы, устанавливающие систему безопасности для планируемых в Австралии атомных подводных лодок, также могут позволить США и Великобритании отправлять отходы, в то время как обе эти страны с трудом справляются с собственными отходами из-за отсутствия долгосрочных объектов по их переработке», — говорится в материале издание.

В ноябре 2023 года правительство представило законопроект о ядерной безопасности ВМС Австралии. В случае его принятия будет создан орган по надзору за ядерной безопасностью, который позволит создавать ядерные силовые установки, в том числе для хранения или утилизации радиоактивных отходов с подводных лодок военного соглашения AUKUS. В то же время был внесен второй законопроект, позволяющий регулирующему органу выдавать лицензии.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес ранее обвинил экологов в «нагнетании страха», когда они высказали опасения, заявив, что правительство не будет мириться с расточительством со стороны других стран.

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Ранее, 21 марта, Британия и Австралия подписали соглашение о военном сотрудничестве AUKUS. Соглашение предполагает облегчить вооруженным силам государств совместную работу в обеих странах. В частности, Великобритания внесет свой вклад в ротацию подводных лодок в Австралии, а также в создание Объединенного разведывательного центра, входящего в состав Австралийской организации военной разведки.

13 марта агентство Bloomberg заявило, что Австралия обеспокоена тем, что США может сорвать график поставок атомных подводных лодок в рамках военно-политического альянса AUKUS. По данным издания, Вашингтон произведет только одну подводную лодку класса Virginia в 2025 году вместо ожидаемых двух.

В августе 2023 года французская радиостанция RFI сообщила, что Пентагон рассматривает Австралию в качестве возможного полигона для проведения испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности в рамках партнерства AUKUS.

При этом в марте того же года президент США Джо Байден заверил, что подводные лодки, которые получит Канберра от Вашингтона, не будут нести ядерное оружие, но будут оснащены атомными силовыми установками.

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