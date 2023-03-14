Байден пообещал не передавать Австралии ядерное оружие для подводных лодок

Подводные лодки, которые получит Австралия от США в рамках партнерства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, но будут оснащены атомными силовыми установками. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил президент США Джо Байден по итогам встречи в Сан-Диего (штат Калифорния) с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

«Субмарины будут приводиться в движение атомом, а не вооружены им. Австралия — это гордое безъядерное государство и намерено таковым оставаться», — заявил Байден, выступая вместе с лидерами стран-партнеров США по AUKUS.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты Америки совместно с Великобританией и Австралией в рамках AUKUS планируют разработать новую подводную лодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием. Многоэтапный пакт AUKUS, заключенный США, Австралией и Великобританией, завершится в 2040-х годах созданием атомного флота нового поколения.

Ранее, 13 марта, эксперт РАН Дмитрий Стефанович оценил продажу Австралии атомных подлодок США на предмет соответствия ДНЯО. По его словам, это не просто атомные подводные лодки, а субмарины с реакторами на обогащенном уране. По формальному признаку такой высокообогащенный уран необходимо ставить под соответствующий контроль механизмов МАГАТЭ.

О том, что Австралия купит до пяти американских атомных подводных лодок класса Virginia, сообщило 8 марта агентство Reuters. В начале 2030-х годов страна купит три подводные лодки, после чего сможет приобрести еще две. Отмечается, что США могут разместить несколько подводных лодок в Западной Австралии к 2027 году.

Австралия, Великобритания и США подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности 15 сентября 2021 года.

На следующий день правительство Австралии сообщило, что флот страны получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках партнерства. Они будут построены на верфях Аделаиды. Предполагалось, что их создание обойдется более чем в $65,9 млрд.