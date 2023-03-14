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Байден пообещал не передавать Австралии ядерное оружие для подводных лодок

Байден: подлодки для Австралии не будут оснащены ядерным оружием
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Подводные лодки, которые получит Австралия от США в рамках партнерства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, но будут оснащены атомными силовыми установками. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил президент США Джо Байден по итогам встречи в Сан-Диего (штат Калифорния) с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

«Субмарины будут приводиться в движение атомом, а не вооружены им. Австралия — это гордое безъядерное государство и намерено таковым оставаться», — заявил Байден, выступая вместе с лидерами стран-партнеров США по AUKUS.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты Америки совместно с Великобританией и Австралией в рамках AUKUS планируют разработать новую подводную лодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием. Многоэтапный пакт AUKUS, заключенный США, Австралией и Великобританией, завершится в 2040-х годах созданием атомного флота нового поколения.

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Ранее, 13 марта, эксперт РАН Дмитрий Стефанович оценил продажу Австралии атомных подлодок США на предмет соответствия ДНЯО. По его словам, это не просто атомные подводные лодки, а субмарины с реакторами на обогащенном уране. По формальному признаку такой высокообогащенный уран необходимо ставить под соответствующий контроль механизмов МАГАТЭ.

О том, что Австралия купит до пяти американских атомных подводных лодок класса Virginia, сообщило 8 марта агентство Reuters. В начале 2030-х годов страна купит три подводные лодки, после чего сможет приобрести еще две. Отмечается, что США могут разместить несколько подводных лодок в Западной Австралии к 2027 году.

Австралия, Великобритания и США подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности 15 сентября 2021 года.

На следующий день правительство Австралии сообщило, что флот страны получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках партнерства. Они будут построены на верфях Аделаиды. Предполагалось, что их создание обойдется более чем в $65,9 млрд.

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