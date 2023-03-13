Эксперт оценил продажу Австралии атомных подлодок США на предмет соответствия ДНЯО

Продажу американских атомных подлодок Австралии «слишком жестко» считать нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил «Известиям» эксперт Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Никакого распространения ядерного оружия здесь, конечно, нет, но есть распространение делящегося материала и атомных технологий. Проблема в том, что это не просто атомные подводные лодки, а субмарины с реакторами на обогащенном уране. Никто не предполагает, что австралийцы будут его оттуда доставать и делать бомбы, но, с другой стороны, по формальному признаку, такой высокообогащенный уран необходимо ставить под соответствующий контроль механизмов МАГАТЭ», — подчеркнул он.

При этом эксперт отметил: продажа Канберре этих субмарин станет первым случаем, когда неядерная страна получит от ядерной державы атомные подлодки. В настоящее время атомный флот есть лишь у шести государств, причем все они входят в так называемый «ядерный клуб»: Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия.

По мнению Стефановича, в ходе будущих консультаций с Международным агентством по атомной энергии может быть сформирован верификационный механизм, благодаря которому эксперты МАГАТЭ смогут следить за соответствием международным стандартам мер по сохранности делящегося материала и за предотвращением несанкционированного допуска.

13 марта в Сан-Диего (штат Калифорния) состоится встреча президента США Джо Байдена, а также премьер-министров Великобритании и Австралии Риши Сунака и Энтони Альбанезе соответственно. Как сообщили в Белом доме, лидеры обсудят партнерство по линии трехстороннего альянса AUKUS.

При этом, по информации СМИ, в понедельник будет объявлено о соглашении по покупке Канберрой нескольких американских атомных подлодок «Вирджиния».

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Подлодный мир: Австралия станет первой неядерной страной с атомными субмаринами