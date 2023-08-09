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RFI раскрыла планы США испытывать гиперзвуковое оружие в Австралии

RFI: США намерены сделать из Австралии полигон для испытания гиперзвукового оружия
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Фото: Global Look Press/White House
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Пентагон рассматривает Австралию в качестве возможного полигона для проведения испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности в рамках стратегического партнерства AUKUS, передает 9 августа французская радиостанция RFI.

Как указала министр американской армии Кристин Вормут, Австралия располагает более благоприятными условиями для испытания оружия в силу территориальных особенностей. В США, подчеркнула Вормут, проводить испытания гиперзвукового и высокоточного оружия тяжело в связи с проблематичным поиском открытых пространств.

«Поэтому я думаю, что австралийцы могут предоставить эту уникальную возможность», — сказала она.

Австралия могла бы предоставить свои территории в рамках военного партнерства AUKUS (Австралия, Британия и США), отметила она. Вормут выразила мнение, что вклад Канберры в альянс должен быть не только финансовым, но еще и практическим.

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В июле правительство Австралии выделило $9,8 млрд на закупку у США 20 новых транспортных самолетов C-130J Hercules для Военно-воздушных сил страны.

О закупке новых самолетов объявили на фоне проходящих с 22 июля по 4 августа крупнейших в истории совместных военных учений Австралии и США, в которых принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и участников из 11 других стран.

Австралия, Великобритания и США подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности 15 сентября 2021 года.

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