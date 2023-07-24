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Австралия закупит 20 новых военно-транспортных самолетов Hercules для ВВС страны

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Фото: commons.wikimedia.org
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Правительство Австралии выделило $9,8 млрд на закупку 20 новых транспортных самолетов C-130J Hercules для военно-воздушных сил (ВВС) страны. Об этом заявил австралийский министр обороны Ричард Марлес в понедельник, 24 июля.

Марлз отметил, что поставка первого самолета в рамках данной закупки ожидается в конце 2027 года. В настоящее время в ВВС эксплуатируются 12 самолетов Hercules, некоторые из которых будут заменены закупаемыми в настоящее время судами.

«Австралийская промышленность получит значительные выгоды от увеличения размера флота и возможностей для строительства объектов и инфраструктуры, а также для обслуживания самолетов», — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

В свою очередь, министр оборонной промышленности Пэт Конрой отметил, что «наличие 20 самолетов вместо 12 будет означать больше возможностей для местной промышленности, создавая больше рабочих мест в Австралии».

Силы обороны Австралии используют самолеты C-130J Hercules для доставки персонала, оборудования и гуманитарных грузов. Они производятся компанией Lockheed Martin и закупаются в США.

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О закупке новых самолетов было объявлено на фоне проходящих с 22 июля по 4 августа крупнейших в истории совместных военных учений Австралии и США, в которых принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и участников из 11 других стран.

Ранее, в марте, стало известно, что Австралия купит у США до пяти американских атомных подводных лодок класса Virginia. В начале 2030-х годов страна купит три подводные лодки, после чего сможет приобрести еще две. Отмечается, что США могут разместить несколько подводных лодок в Западной Австралии к 2027 году.

В том же месяце президент США Джо Байден сообщил по итогам встречи с премьер-министрами Великобритании и Австралии Риши Сунаком и Энтони Альбанезе, что подводные лодки, которые получит Канберра от США в рамках партнерства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, но будут оснащены атомными силовыми установками.

Австралия, Великобритания и США подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности 15 сентября 2021 года.

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