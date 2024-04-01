Свердловский минздрав сообщил о состоянии пострадавших на шахте «Северопесчанская»

Трое пострадавших после взрыва и обрушения на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске Свердловской области госпитализированы. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил «Известиям» региональный минздрав.

«По состоянию на 22:30 один пострадавший находится в тяжелом состоянии, двое средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в Краснотурьинской городской больнице. Четвертый пациент отказался от госпитализации, пятый погиб», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день МЧС РФ сообщало, что трое горняков были подняты на поверхность после взрыва и обрушения на шахте «Северопесчанская». Позже стало известно, что один из шахтеров погиб после взрыва и обрушения.

Взрыв на уральской шахте произошел ранее 1 апреля. Тогда сообщалось, что горная порода обвалилась на горизонте 338 м. Вблизи эпицентра взрыва в тот момент были пять человек. При этом на смене в момент инцидента находились 106 рабочих.

Затем пресс-служба предприятия заявила, что причиной обрушения стал несанкционированный подрыв взрывчатого вещества. Прокуратура Свердловской области начала проверку.