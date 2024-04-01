Один из горняков погиб при обвале на шахте в Свердловской области

Один из горняков погиб после взрыва и обрушения на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске Свердловской области. Об этом 1 апреля сообщил минздрав региона.

«Один [рабочий] в тяжелом состоянии, двое [в состоянии] средней [степени] тяжести, четвертый отказался от госпитализации, пятый погиб», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Взрыв на уральской шахте произошел ранее в этот день. Тогда сообщалось, что горная порода обвалилась на горизонте 338 м. Вблизи эпицентра взрыва в тот момент были пять человек. При этом на смене в момент инцидента находились 106 рабочих.

Затем пресс-служба предприятия заявила, что причиной обрушения стал несанкционированный подрыв взрывчатого вещества. Прокуратура Свердловской области начала проверку.