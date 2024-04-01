Трое рабочих оказались под завалами после взрыва на шахте в Свердловской области

Три горняка заблокированы под завалами после взрыва на шахте в Краснотурьинске в Свердловской области. Об этом 1 апреля сообщил источник Telegram-канала «112».

По его данным, взрыв произошел во время зарядки взрывчатки для работ на шахте «Северопесчанская». Из-за случившегося горная порода обвалилась на горизонте 338 м.

Вблизи эпицентра взрыва в тот момент были пять человек, и три из них попали под завал. При этом на смене в момент инцидента находились 106 рабочих.

По данным прокуратуры, двое из трех горняков уже подняты на поверхность. В МВД по Свердловской области уточнили «РИА Новости», что на поверхность подняты три человека, а еще одного ищут. Двоим спасенным потребовалась госпитализация.

Ранее 1 апреля на руднике «Пионер», входящем в АО «Покровский рудник», прекратили спасательную операцию, потому что сохранялся риск обвала горной породы и затопления в подземных выработках. Мог обрушиться борт карьера в объеме более 200 тыс. куб. м, из-за этого безопасность спасателей и сотрудников «Пионера» была под угрозой. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что правительство региона окажет семьям погибших шахтеров финансовую помощь.

Обрушение на «Пионере» произошло 18 марта. Под завалами оказались 13 человек, с которыми пропала связь. Было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»). Управляющего директора «Пионера» задержали, ему предъявлено обвинение.

Были начаты спасательные работы, в рамках которых происходило бурение восьми скважин и вывоз грунта, однако их приходилось временно приостанавливать из-за опасности для участников операции.