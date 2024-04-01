Троих горняков подняли на поверхность после обрушения на шахте на Урале

Трое горняков уже подняты на поверхность после взрыва и обрушения на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске в Свердловской области, поиски четвертого работника продолжаются. Об этом 1 апреля заявили в МЧС России.

«Третьего горняка подняли спасатели МЧС России Он передан врачам. Поиски четвертого продолжаются», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В то же время портал E1.RU в Telegram со ссылкой на пресс-службу шахты «Северопесчанская» сообщил, что под завалами находились пять человек и на данный момент подняты четверо. Представители шахты предположили, что пятый шахтер скончался.

Также журналисты уточнили, что причиной обрушения стал несанкционированный подрыв взрывчатого вещества. Работы на месте происшествия продолжаются.

На фоне произошедшего прокуратура Свердловской области начала проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда, передает пресс-служба ведомства.

Взрыв на уральской шахте произошел ранее в этот день. Тогда сообщалось, что горная порода обвалилась на горизонте 338 м. Вблизи эпицентра взрыва в тот момент были пять человек. При этом на смене в момент инцидента находились 106 рабочих.