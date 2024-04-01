«Известия» получили доступ к ноутбуку со схемой финансовой пирамиды Галантера

Ноутбук арестованного по обвинению в мошенничестве художника Сергея Галантера оказался в распоряжении «Известий». Корреспондент Иван Литомин 1 апреля рассказал, что на нем была найдена схема финансовой пирамиды и другие доказательства по делу махинатора.

Отмечается, что техника Галантера появилась у журналистов случайным образом. Когда блогер в очередной раз прятался от «инвесторов» своей финансовой пирамиды, он оставил свой личный компьютер в залоге арендодателю квартиры. Тот, так и не дождавшись оплаты за проживание, отнес ноутбук в комиссионный магазин.

«Я почитал, что это за человек, нашел ролик на РЕН ТВ, нашел кучу потерпевших. И у меня сразу сложилась картина, что это за человек и что нужно сделать с этим ноутбуком», — поделился мужчина, купивший компьютер.

Затем ноутбук был передан адвокату потерпевших от действий Галантера Дарье Юрьевой. Она выяснила, что художник действовал в паре с блогером, своей супругой Марией Афониной, которая позиционирует себя как бизнес-тренер. На компьютере были обнаружены чеки с крупными переводами денег на ее банковские счета и переписки, где Галантер просит перечислять денежные средства по номеру карты жены.

Там же были найдены и данные Татьяны Малаховой, которая была партнером Афониной и ждала прибыли.

«Как так я могла в такое вляпаться? Я опытный предприниматель. Как такое могло со мной случиться? На что я повелась и не заключила договор в начале сотрудничества, что за цыганский гипноз», — посетовала девушка.

Среди множества файлов на ноутбуке Галантера хранилась и схема финансовой пирамиды. Ее автор подробно описывает свои шаги и ожидаемые реакции вкладчиков.

«Тут даже написано, что в случае если инвестор получает регулярные выплаты, инвестор убежден в нашей добропорядочности. Происходят чудеса — инвестор готов добавлять вклад», — отмечает адвокат Юрьева.

Супруга блогера Мария Афонина сейчас находится за границей, сообщил ее бывший муж. Он рассказал, что ей женщина и все косвенно связанные с художником страдают от его махинаций.

Сергей Галантер был арестован 26 декабря. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. Затем, 13 февраля, вступило в законную силу решение суда о продлении срока содержания под стражей.

О том, что супруг популярного блогера Марии Афониной Сергей Галантер задолжал инвесторам $6 млн, стало известно в октябре. Цифровой художник и эксперт по инвестициям, как он сам себя называет, предлагал подписчикам вкладываться в виртуальное искусство, в частности в продвижение его NFT-работ. Около 200 пострадавших, которые перечислили от 500 тыс. рублей до $500 тыс. Галантеру, собирались добиться возбуждения против художника уголовного дела о мошенничестве и готовили коллективный иск в суд о возмещении многомиллионного ущерба. Тогда же стало известно, что в схеме художника нашли признаки финансовой пирамиды.

Сам художник тогда рассказал «Известиям», что в своей деятельности он никакого обмана не видит. По его словам, сделка просто «чуть-чуть сдвинулась». Галантер отметил, что ситуация, когда сделки останавливаются, если у фонда начинаются проблемы, является нормальной, при этом, по его мнению, возврат средств происходит в очень ускоренном темпе. Свою честность он подкрепил фактом, что никуда не скрывался и остался в Москве.