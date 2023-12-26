Арестован подозреваемый в обмане инвесторов на $6 млн художник Галантер

Суд арестовал художника Сергея Галантера, обвиняемого в обмане инвесторов на $6 млн. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы 26 декабря.

В отношении Галантера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Художнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В суде сообщили, что мера пресечения ему была избрана еще 23 декабря. Галантер будет находиться под арестом до 24 февраля 2024 года.

О том, что супруг популярного блогера Марии Афониной Сергей Галантер задолжал инвесторам $6 млн, стало известно в октябре. Цифровой художник и эксперт по инвестициям, как он сам себя называет, предлагал подписчикам вкладываться в виртуальное искусство, в частности в продвижение его NFT-работ. Около 200 пострадавших, которые перечислили от 500 тыс. рублей до $500 тыс. Галантеру, собирались добиться возбуждения против художника уголовного дела о мошенничестве и готовили коллективный иск в суд о возмещении многомиллионного ущерба. Тогда же стало известно, что в схеме художника нашли признаки финансовой пирамиды.

Сам художник тогда рассказал «Известиям», что в своей деятельности он никакого обмана не видит. По его словам сделка просто «чуть-чуть сдвинулась». Галантер отметил, что ситуация, когда сделки останавливаются, если у фонда начинаются проблемы, является нормальной, при этом, по его мнению, возврат средств происходит в очень ускоренном темпе. Свою честность он подкрепил фактом, что никуда не скрывался и остался в Москве.