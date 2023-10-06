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В схеме художника Галантера нашли признаки финансовой пирамиды

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Фото: соцсети
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Краснодарского художника Сергея Галантера обвинили в создании финансовой пирамиды и обмане инвесторов на $6 млн. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Позиционируя себя как коллекционер и инвестор, автор цифровых картин предлагал вкладываться в виртуальное искусство.

«20% в месяц или 40% за две недели на криптовалюте блокчейновых виртуальных проектов — так описывал свою схему художник из метавселенной. Свой бизнес вел онлайн, деньги ему переводили на карту как в рублях, так и в долларах, а кто-то приносил наличные», — объяснил корреспондент.

Кроме того, отмечается, что более 200 человек поверили обещаниям обогатиться через измененную цифровую реальность. По итогу цифровые активы опустошили кошельки вкладчиков Галантера на $6 млн.

«Ты покупаешь в криптовалюте картину цифровую. И через любое время ты можешь эту картину либо мне продать, либо кому-то другому», — рассказал пострадавший Михаил Шахов.

Изначально Галантер был никому не известным художником, но его жизнь изменилась, когда он женился на интернет-блогере Марии Афониной, которая «раскрутила» мужа.

Семейная пара рассказывала будущим инвесторам про фонд, который принесет вкладчикам большую прибыль. Люди отдавали денежные средства без оформления каких-либо бумаг.

Несмотря на огромные траты на себя, первые месяцы Галантер выплачивал вкладчикам проценты, а спустя время прекратил это действие. Пострадавшие начали требовать свои денежные средства обратно.

«У фонда проблемы. Больше половины, я вам более того скажу, только 25–30% человек получили <…> Вообще изначально был план до Нового года. Сейчас думаю, что позже. Я думаю, что где-то до 11–12 января. Чуть-чуть сделки сдвинулись», — сказал художник съемочной группе «Известий».

Однако обманутые вкладчики сомневаются, что художник кому-то отдавал долги. По подсчетам, Галантеру необходимо нарисовать 4 тыс. картин, для того чтобы расплатиться с долгами. Но художник продолжает «спокойно разгуливать по Москве», так как на него нет ни одного заявления в полицию.

Адвокат Дарья Юрьева объяснила, что правоохранительные органы на данный момент анализируют материалы дела и выбирают стратегию: начать с возбуждения уголовного дела или с подачи коллективного гражданского иска.

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Пострадавшие не верят в его обещания вернуть средства и грозят обратиться в полицию

Ранее, 4 октября, художник впервые дал комментарий по обвинениям в обмане инвесторов и махинациям на сумму $4 млн. Он отметил, что ситуация, когда сделки останавливаются, если у фонда начинаются проблемы, является нормальной.

Галантер заявил, что сейчас катастрофически сложно возвращать деньги с тем темпом, с каким он это делает. Притом, по мнению собеседника, возврат средств происходит в очень ускоренном темпе. Причиной инцидента, по словам Галантера, стал кассовый разрыв — временная нехватка денег на обязательные расходы.

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