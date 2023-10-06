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Не Дали: NFT-художник Сергей Галантер задолжал инвесторам $6 млн

Пострадавшие не верят в его обещания вернуть средства и грозят обратиться в полицию
Фото: youtube.com/AzarenokPRO
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Супруг популярного блогера Марии Афониной Сергей Галантер задолжал инвесторам $6 млн, рассказали «Известиям» пострадавшие. Цифровой художник и эксперт по инвестициям, как он сам себя называет, предлагал подписчикам вкладываться в виртуальное искусство собственного производства, в частности в продвижение его NFT-работ. Около 200 пострадавших, они перечислили от 500 тыс. рублей до $500 тыс. Теперь они собираются добиться возбуждения против художника уголовного дела о мошенничестве и готовят коллективный иск в суд о возмещении многомиллионного ущерба. В подробностях дела разбирались «Известия».

Искусство убеждать

Соцсети 27-летнего художника из Краснодара Сергея Галантера разрываются от гневных комментариев — автор цифровых картин задолжал своим инвесторам $6 млн. Его бизнес состоял в следующем: он рисовал картины — как виртуальные, так и обычные — и предлагал своим подписчикам вкладывать деньги в их продажу, в том числе на криптовалютном рынке, рассказали «Известиям» пострадавшие.

«Инвестор в метавселенной», как позиционировал себя Галантер, вел бизнес онлайн: рисовал в прямом эфире картины, демонстрировал замысловатые графики и схемы и обещал доходность с вложений 20–40%. Он планировал провести виртуальную выставку, которая, по его словам, должна была принести головокружительные продажи. Но экспозицию так и не устроил, а деньги инвесторам не вернул.

Ты покупаешь в криптовалюте цифровую картину и через любое время можешь ее продать, — объяснил «Известиям» смысл бизнеса пострадавший Михаил Шахов.

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Фото: соцсети
Сергей Галантер

Кроме виртуальных Сергей Галантер продавал и обычные картины на холсте за $5–7 тыс. каждую. Почти все они носят откровенный эротический характер. Поклонники блогера, судя по всему, верили в его художественные способности и отдавали деньги, даже не оформляя никаких договоров. Они переводили деньги прямо на карту, а также приносили наличные. В чеках переводов (есть у «Известий») фигурируют суммы от 500 тыс. рублей до $6 тыс. А самый крупный из достоверно известных (подтвержденных скриншотами) переводов равен $500 тыс.

Пострадавшие считают, что своим успехом Сергей Галантер обязан своей супруге, популярному интернет-блогеру — «бизнес-тренеру» и «финансовому коучу» Марии Афониной. Она продает свои курсы подписчикам, как и «королева марафонов» Елена Блиновская. Именно Афонина и «раскрутила» мужа, продвигая его в Сети как «необычного и гениального человека», к тому же эксперта в финансах, полагают инвесторы. 90% инвесторов Сергея — это ее подписчики, рассказали изданию пострадавшие.

До их знакомства он продавал свои картины за 2 тыс. рублей, а теперь весь такой успешный, сколотил многомиллиардное состояние — 5,5 млрд рублей. Такая цифра была самим названа, — рассказал «Известиям» пострадавший Сергей Жуков.

Будущим инвесторам супружеская пара рассказывала про фонд, который принесет «неимоверно высокую прибыль». Их обещаниям поверило больше 200 человек.

Сергей Галантер и Мария Афонина

Сергей Галантер и Мария Афонина

Фото: соцсети

«Будем честны: я их не обманывал!»

Дорогие люксовые авто с личным водителем, квартиры в элитных домах в центре Москвы, гигантский особняк в престижном районе Подмосковья — Сергей Галантер не стеснялся демонстрировать инвесторам атрибуты своей успешности. В первые месяцы он еще платил клиентам проценты, но делал это не за счет реальной прибыли от инвестиций, а за счет новых вкладчиков, говорят пострадавшие. Летом этого года выплаты прекратились, ситуация «стала выходить из-под контроля», добавили они.

По словам пострадавшей Виктории Коргиной, в последние месяцы Галантер только делал вид, что собирался выплачивать инвесторам дивиденды, на самом деле ничего никому не платил.

— В пять часов утра пишет: «У тебя выплата, скинь кошелек», — рассказала пострадавшая. — Я скидывала номер виртуального кошелька, но это ничем не завершалось — деньги он не переводил и больше не писал.

Вот уже несколько месяцев рассерженные инвесторы требуют у художника вернуть им обещанные деньги. Но тот на звонки и сообщения не отвечает, лишь заверяет через соцсети, что все долги отдаст. «Известиям» удалось поговорить с художником в кафе на Патриарших прудах.

Будем честны: я их (инвесторов. — «Известия») не обманывал! Это просто кассовый разрыв! — попытался объяснить он корреспонденту причины невыплат.

Сергей Галантер

Сергей Галантер

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Сергей Галантер не стал скрывать наличие многомиллионного долга и заявил, что «у фонда проблемы». Правда, в чем они конкретно состоят и как образовались, не объяснил.

— Это мои ошибки, не рыночные. Сейчас свои деньги получили только 25–30% инвесторов, но я планирую все долги закрыть. Изначально был план до Нового года. Сейчас сделки сдвинулись, думаю, что верну всё где-то до 11–12 января, — заверил он.

Как ему удастся вернуть столь значительную сумму за такой короткий срок, Сергей пояснить не смог и поспешно ретировался, сославшись на занятость.

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Выплат нет

Однако сами вкладчики сомневаются в том, что выплаты были. Списки, которые публикует на своих страницах художник, составлены крайне мелким шрифтом. Тем не менее по ним видно, что ни имен, ни фамилий в них нет — только порядковые номера инвесторов, которые якобы получили деньги. Никто из вкладчиков не знает, кто скрывается под тем или иным номером. Получается, что отчет есть, а выплат нет, отметили пострадавшие.

Сначала Сергей заявлял, что должен $4 млн, однако после встречи с «Известиями» повысил ставки и выложил в соцсетях пост, в котором заявил о долге в $6 млн. «Я собираюсь отдать его до 1 января, по 580 млн рублей в месяц», — написал он. Заработать средства он планирует, рисуя картины.

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Фото: соцсети

Чтобы расплатиться с долгами, по подсчетам обманутых вкладчиков, Галантеру необходимо нарисовать 4 тыс. картин.

Финансовый эксперт Алексей Родин полагает, что тут есть признаки мошенничества, но окончательно состав преступления или его отсутствие установят правоохранительные органы.

Обещания высокой доходности, к тому же ничем не подтвержденные, какие-то абстрактные идеи — это всё признаки финансовой пирамиды, — сказал он.

Адвокат Дарья Юрьева заявила «Известиям», что пострадавшие намерены начать с заявлений в полицию — хотят добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

— Мы сейчас анализируем материалы и выбираем наилучшую стратегию, — рассказала она. — И, скорее всего, уже в рамках уголовного дела будем подавать коллективный гражданский иск в суд о возмещении ущерба.

полиция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Развлечения на грани

Диджитал-арт сегодня привлекает многих дизайнеров и программистов, которые начинают создавать проекты с NFT для продажи и называют себя художниками, рассказал кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

— Но если оценивать это действительно по критериям искусства, то нужен яркий индивидуальный стиль и концепция, — пояснил он. — Как с более традиционными формами, цифровому художнику нужна выставочная история, попадание в известные коллекции, высокие продажи на крупнейших площадках (в случае с NFT это OpenSea, Rarible и другие). Если всего этого нет, то говорить об искусстве не приходится. На роликах этого автора мы видим некие VR-развлечения, не более того.

Сергей Уваров изучил и выложенные в соцсетях живописные работы Сергея Галантера и усомнился в их художественной значимости.

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Фото: соцсети
Одна из работ Сергея Галантера

Судя по последним публикациям данного автора, он работает почти исключительно с эротической тематикой. Причем ни оригинального стиля (тем более новаторства), ни глубокой академической выучки здесь не видно, а сюжеты балансируют на грани порнографии, — отметил эксперт.

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В любом случае, добавил он, оценивать творчество художника вне его биографии и выставочной истории сложно. В случае с Сергеем Галантером нет информации о сколь-нибудь заметных его проектах в крупных музеях, равно как и о фактах попадания его произведений в известные собрания музейного уровня. Поэтому инвестиции в его работы изначально были высокорискованным шагом, резюмировал эксперт.

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