Художник Галантер впервые ответил на обвинения об обмане инвесторов

Художник Сергей Галантер впервые дал комментарий по обвинениям в обмане инвесторов и махинациям на сумму $4 млн. 4 октября с ним пообщался корреспондент «Известий» Иван Литомин.

«Я возвращаю деньги в порядке их приема. Есть график. Я планировал изначально закрыть всё до Нового года, но теперь думаю, что до 11–12 января — чуть-чуть сделка сдвинулась. Это недолго, это очень быстро. Будем честны: я людей не обманул», — заявил Галантер на вопрос о возврате денег пострадавшим.

Художник отметил, что ситуация, когда сделки останавливаются, если у фонда начинаются проблемы, является нормальной. Галантер заявил, что сейчас катастрофически сложно возвращать деньги с тем темпом, с каким он это делает. Притом, по мнению собеседника, возврат средств происходит в очень ускоренном темпе.

Художник заверил, что никого не обманывал, а все инвесторы получат свои деньги. Свою честность он подкрепил тем фактом, что он никуда не скрылся и сейчас находится в Москве.

Причиной инцидента, по словам Галантера, стал кассовый разрыв — временная нехватка денег на обязательные расходы. Художник признал свою вину в произошедшем и подчеркнул, что ему сейчас непросто решать сложившуюся проблему. Галантер отметил, что к этому моменту выплатил треть всех долгов перед инвесторами.

Ранее пострадавшие от действий художника рассказали, как он привлекал инвесторов в свой фонд. Его супруга, блогер Мария Галантер писала о нем положительные отзывы в Сети, чем привлекала аудиторию. Таким образом Галантер брал деньги на 30–60 дней, выплачивая некоторым из инвесторов оговоренную сумму и проценты. Получив первые деньги, клиенты начинали доверять фонду и увеличивали сумму инвестиций. Однако ко второму сроку Галантер начал обещать деньги, которые не выплачивались.

Тех, кто оставлял на странице жены художника гневные комментарии, блогер блокировала, продолжая рекламировать его деятельность. Некоторые пострадавшие угрожали художнику оглаской, но он в ответ обещал перевести их в конец очереди на выплаты. В общей сложности от действий Галантера пострадало примерно 200 человек.

Ранее, 22 сентября, экс-жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана задержали по делу о мошенничестве. Предприниматель занимал деньги якобы для расширения кондитерского бизнеса, однако затем перестал выходить на связь с инвесторами и выплачивать дивиденды. В апреле 2022 года было возбуждено уголовное дело, Дюрана объявили в розыск.

Поймать преступника помогли именно обманутые инвесторы. Они назначили с ним фейковую деловую встречу в московском кафе, после которой Дюрана задержала полиция.

В тот же день инвестор, пострадавший от деятельности Дюрана, рассказал «Известиям», как бизнесмен обманывал людей. Потерпевший объяснил, что в апреле инвестировал в бизнес Дюрана 1 млн рублей и в мае получил 6%, как было указано в договоре, а потом Дюран исчез.