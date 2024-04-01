Политолог Вароли заявил о полном отчаянии киевского режима

Киевский режим находится в полном отчаянии и совершает безумные поступки, так как рушится, «весна 2024 года для Украины — это как весна 1945-го для Германии». Таким мнением 1 апреля с «Известиями» поделился политолог, экс-журналист The New York Times Джон Вароли.

Так он прокомментировал информацию о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян по четырем статьям украинского Уголовного кодекса (УК) — о якобы призывах к геноциду, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, пропаганде войны, оправдании, признании правомерной, отрицании российской военной спецоперации против Киева, прославлении ее участников.

«Это типично для режимов, которые рушатся. Они становятся всё более и более возмутительными, отчаянными, совершают безумные поступки, понимаете? Так что, в общем-то, так и есть. Да, весна 2024 года для Украины — это как весна 1945 года для Германии. Это будет просто безумие. Может произойти еще много безумных вещей», — сказал Вароли.

Он подчеркнул, что киевский режим является частью «империи лжи» НАТО. Политолог напомнил, что в альянс входят США, которые «всё, что говорят, — ложь».

«Украинский режим в отчаянии, в полном отчаянии. Он рушится. У них ничего нет. Они теряют поддержку в Европе и Америке. Правда вышла наружу. Они — это геноцидный режим. Они — тоталитарный режим. Мировое сообщество теперь знает это, всё больше американцев знают это, всё больше европейцев знают это, и они в отчаянии. Поэтому они будут придумывать безумные трюки вроде этого и ужасные теракты, как в «Крокус Сити Холле», — отметил Вароли.

Комментируя обвинения в адрес Симоньян, политолог также указал на то, что киевский режим пытается таким образом дискредитировать своих врагов. По его мнению, они продолжат делать подобные «возмутительные вещи» и дальше из-за отчаяния.

Вароли также уточнил, что США, Великобритания, Франция и Германия, они, безусловно, поддержат обвинения в адрес Симоньян. Он напомнил, что Вашингтон и другие страны уже давно вводят различные санкции в отношении телеканала RT.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала претензии к Симоньян «идиотической новостью» и отметила, что таким образом Украина решила отметить 1 апреля — День дурака. Дипломат предположила, что президент страны Владимир Зеленский готовился к празднику целый год.

Сама Симоньян в беседе с «Известиями» указала на то, что предъявленные ей со стороны СБУ — это попытка оправдаться на случай, если ее убьют. Она отметила, что понимает опасность происходящего, однако не намерена «прятаться в бункере». Симоньян поделилась, что сначала подумала, что обвинения в геноциде — первоапрельская шутка, а официальность таких заявлений смехотворна.

Летом 2023 года ФСБ сообщила о задержании членов неонацистской группировки «Параграф-88» — пособников СБУ, готовивших покушения на Симоньян и блогера Ксению Собчак. Фигурантов по решению суда заключили под арест. В службе отметили, что за убийство одной журналистки по заданию предполагалось вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.