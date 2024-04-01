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Симоньян связала обвинения СБУ с попыткой иметь оправдание на случай ее убийства

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян связала обвинения, предъявленные ей со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) с попыткой оправдаться на случай, если ее убьют. Такое мнение журналист высказала 1 апреля в беседе с «Известиями».

«Мне же понятно, зачем они это делают. Делают они затем, что они всё это время, уже два года пытаются меня убить, называя вещи своими именами. <...> И выглядит как-то несимпатично просто взять и убить журналиста, многодетную мать, а если представить это так, что убили человека, призывавшего к убийству украинских детей, совершающего геноцид, то вроде как-то и посимпатичнее, с их точки зрения. Они готовят общественную поддержку моей ликвидации», — считает Симоньян.

Также журналист отметила, что понимает опасность происходящего, однако не намерена «прятаться в бункере». Симоньян поделилась, что сначала подумала, что обвинения в геноциде — первоапрельская шутка, в то же время официальность таких заявлений действительно смехотворна, отметила главред.

Помимо этого, журналист ответила на новые обвинения со стороны СБУ в Telegram. По словам Симоньян, нападки со стороны Киева сделаны в том числе, чтобы лишить ее возможности посещать другие страны. Журналистка подчеркнула, что она расстроилась бы, только если не имела бы возможности посещать Краснодарский край, откуда она родом.

Ранее в этот день СБУ в своем Telegram-канале сообщила о заочном обвинении журналистки в «призывах к геноциду», «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «пропаганде войны», «оправдании, признании правомерной, отрицании российской военной спецоперации против Украины, прославлении ее участников».

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала претензии к Симоньян «идиотической новостью» и отметила, что таким образом Украина решила отметить 1 апреля — День дурака. Дипломат предположила, что президент страны Владимир Зеленский готовился к празднику целый год.

Летом 2023 года ФСБ сообщила о задержании членов неонацистской группировки «Параграф-88» — пособников СБУ, готовивших покушения на Симоньян и блогера Ксению Собчак. Фигурантов по решению суда заключили под арест. В службе отметили, что за убийство одной журналистки по заданию предполагалось вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

Один из готовивших преступление, Михаил Балашов, признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Мужчина 2005 года рождения пояснил, что организовал неонацистскую группировку «Параграф-88» и привлек к участию в ней лиц, не достигших 18 лет.

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