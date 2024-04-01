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Захарова назвала идиотической новостью претензии Киева к Симоньян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украина решила отметить 1 апреля — День дурака — «идиотической новостью». Об этом заявила 1 апреля в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новое подозрение в адрес главного редактора RT Маргариты Симоньян со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).

«Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью — не пропадать же Дню дурака», — написала дипломат.

Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский готовился к празднику целый год.

В беседе с «Известиями» Захарова уточнила, что в том случае, если в Киеве хотят найти ответственного за геноцид украинского народа, РФ может дать подсказку: это президент Украины Владимир Зеленский.

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В этот же день Симоньян ответила на новые обвинения со стороны СБУ . По ее словам, это сделано с целью лишить ее возможности посещать другие страны. Журналистка подчеркнула, что она расстроилась бы, только если не имела бы возможности посещать Краснодарский край, откуда она родом.

Ранее в этот день СБУ в своем Telegram-канале сообщила о заочном обвинении журналистки в «призывах к геноциду», «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «пропаганде войны», «оправдании, признании правомерной, отрицании российской военной спецоперации против Украины, прославлении ее участников».

Летом 2023 года ФСБ сообщила о задержании членов неонацистской группировки «Параграф-88» — пособников СБУ, готовивших покушения на Симоньян и блогера Ксению Собчак. Фигурантов по решению суда заключили под арест. В службе отметили, что за убийство одной журналистки по заданию предполагалось вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

Один из готовивших преступление, Михаил Балашов, признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Мужчина 2005 года рождения пояснил, что организовал неонацистскую группировку «Параграф-88» и привлек к участию в ней лиц, не достигших 18 лет.

По его словам, сначала они нападали на лиц «неславянской внешности», после чего с ними связалась СБУ и предложила заказное убийство российских журналисток, пояснил Балашов. Одной из фигуранток стала 16-летняя девушка.

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